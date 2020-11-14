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Гороскоп на 15 ноября 2020 года от экстрасенсов СТБ

14.11.2020

Правильное утро и спокойный вечер — это залог успешного воскресенья. Что ждет представителей каждого знака зодиака — читайте в гороскопе на 15 ноября 2020 года от экстрасенсов СТБ! 

Овен  

Овнам пора реализовать свои мечты. Однако подумайте не о глобальных планах, а о мелочах, которые способны вас осчастливить. Хотели новую сумку? Закажите. 

Телец

Не беспокойтесь о грядущих делах. Звезды на вашей стороне. Все образумится, как только вы научитесь принимать обстоятельства. 

Близнецы

День посвятите своим мыслям. Вам срочно нужно навести порядок в голове. Такой беспорядок недопустим! 

Рак 

Удача на вашей стороне. Но помните, что главное ― вовремя остановиться. Ваш азарт опасен, можете больше потерять, чем обрести.

Лев

Постарайтесь меньше рассказывать о своих планах. Как правило, такие цели не реализовываются из-за завистливых глаз. 

Дева

Вы стоите перед сложным выбором. Звезды рекомендуют потратить время на взвешивание всех преимуществ и недостатков. А завтра утром браться за дела.

Весы 

Весы слишком уязвимы. Вам точно нужна поддержка друга или родного человека. Не стесняйтесь к ним обратиться за помощью. 

Скорпион 

Вас окутывает грусть. Но чтобы этого избежать, попробуйте подумать о своем будущем и заняться планированием. Составьте четкий порядок действий и приступайте к выполнению.

Стрелец

Быть радости в вашем доме. Ваших близких ждут приятные известия. Поэтому от вас требуется крепкая поддержка. 

Козерог

Откуда взялось столько зависти? Подумайте лучше о себе и своих успехах. Хватит обсуждать жизнь других, они вам ничего плохого не сделали. 

Водолей 

Вы мотивированы и готовы бороться. Несмотря на выходной, вы настроены максимально решительно. Это приведет к успеху. 

Рыбы 

Вы воодушевлены и влюблены. Это окрыляет вас настолько, что вам хочется творить и сворачивать горы. Направляйте эти силы в правильное русло. 

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