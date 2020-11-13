«Слепая»: анонс 35―37 серий 2 сезона

Сегодня, 13 ноября, в 16:25 состоится показ 35―37 серий 2 сезона сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в 35―37 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

После нескольких ужасных случаев Женя понимает, что обладает способностью проклинать. Слепая провидица баба Люба предупреждает, что это может очень плохо кончиться для нее и ее дочери. Но женщине сложно отказаться от вредной привычки, тем более, что она начинает понимать: это помогает ей осуществлять все желания. Однако возмездие настигает Женю. Успеет ли женщина спасти свою единственную дочь, зависит только от нее самой.

Маленький ребенок Зои стал вести себя странно: то плачет непрерывно, то смеется, то будто играет с кем-то невидимым. При этом в квартире то двери заклинит, то упадет фото со стены, то сами по себе шевелятся шторы. Можно ли остановить этот ужас, и кто в этом виноват? Зоя едет за помощью к бабушке Любе.

Соню не покидает ощущение, что муж ее вот-вот бросит. Слепая провидица подтверждает ее опасения. Именно так и произойдет, если она пойдет на поводу у своей жадности. Вскоре Соня принимает в подарок комплект шелкового постельного белья, после чего мужчина и начинает изменять ей. Почему это произошло? Как теперь вернуть свою любовь? Ответы знает только Слепая.

Больше по теме: Что нельзя дарить женщине

Смотрите сериал «Слепая» уже сегодня в 16:25 на телеканале СТБ!

Читайте нас также в Viber и Telegram.