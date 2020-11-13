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Гороскоп на 14 ноября 2020 года от экстрасенсов СТБ

13.11.2020

Как провести выходной? Откуда черпать энергию? Обо всем рассказали астрологи и экстрасенсы телеканала СТБ. Читайте гороскоп на 14 ноября 2020 года!

Овен

Научитесь отдыхать. Вы постоянно работаете и за что-то переживаете. Когда же вы будете жить для себя, а не для кого-то? Подумайте об этом.

Телец

Красота в глазах смотрящего. Посмотрите на вещи с другой стороны, обдумайте положительные факторы всей сложившейся ситуации. Все не так страшно. 

Близнецы

Вам хочется развиваться и узнавать новое. Для этого есть интернет и специальные онлайн-курсы. В карантин выходного дня можно отлично и с пользой проводить время на диване и со знаниями. 

Рак

Не бегите впереди паровоза. Слишком много спешки не приведет ни к чему хорошему, особенно в вашем случае. Придется научиться терпеливости и скрупулезности.

Лев

Ваша энергия сметает все на своем пути. Порой вы даже не знаете, к чему приложить свои усилия, чтобы почувствовать свою значимость. Звезды рекомендуют Львам спорт.

Дева

Удивлять — это ваше хобби. Вы столько всего напридумывали сами себе, столько запланировали. Однако звезды просят вас остепениться. Не все готовы соответствовать вашим ожиданиям. 

Весы

Хорошее настроение? В субботу это не про вас. Вы слишком закрылись в себе, меланхолия поселилась в вашем доме. Попробуйте медитацию или йогу, чтобы соединиться со своими мыслями и телом.

Скорпион 

Будьте немного добрее к окружающим. Многое зависит от них, не думайте, что вы всемогущий человек. Рано или поздно вам придется обращаться к ним за помощью. 

Стрелец

Отдыхайте и ни о чем не думайте. Пора отключить мобильный и выключить ноутбук. Вы погрузли в заботах и дедлайнах. Уделите время родным.

Козерог 

Всему свое время. Что-то приходит в нашу жизнь, а кто-то из нее уходит. Не отчаивайтесь, это не велика потеря. Вскоре вы в этом убедитесь.

Водолей 

Эмоции через край. Вы слишком резко реагируете на замечания. Однако ваши близкие хотят вам помочь. Звезды рекомендуют вам прислушаться к их советам. 

Рыбы

Вы осознали свои ошибки и готовы действовать. Это прекрасно! Попробуйте для начала наладить все в личной жизни и утрясти там самые главные и волнующие вопросы. А потом за работу.

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