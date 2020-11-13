11 выпуск «МастерШеф»-10: Чей ресторан покорит гостей, а кто заслужит черный фартук?
13.11.2020
Уже завтра, 14 ноября, в 19:00 в эфире телеканала СТБ зрители смогут насладиться просмотром 11 выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». Какие сложные испытания ждут участников на этой неделе? Подробности ― в материале!
Кулинары-аматоры воплотят в жизнь мечту всех шефов – откроют свое собственное заведение. Участники отправятся в строительный магазин, продумают концепцию ресторана и построят его своими руками. Оценивать атмосферу, интерьер и изыски меню будут судьи в паре с приглашенными гостями: Эктор — с Григорием Решетником, Ольга — с Екатериной Песковой и Владимир — со своим су-шефом Григорием. Чей ресторан покорит гостей, а кто заслужит черный фартук?
Судьи: Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский
Video: 11 выпуск «МастерШеф»-10: Чей ресторан покорит гостей, а кто заслужит черный фартук?
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