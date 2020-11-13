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11 выпуск «МастерШеф»-10: Чей ресторан покорит гостей, а кто заслужит черный фартук?

13.11.2020

Уже завтра, 14 ноября, в 19:00 в эфире телеканала СТБ зрители смогут насладиться просмотром 11 выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». Какие сложные испытания ждут  участников на этой неделе? Подробности ― в материале!

Кулинары-аматоры воплотят в жизнь мечту всех шефов – откроют свое собственное заведение. Участники отправятся в строительный магазин, продумают концепцию ресторана и построят его своими руками. Оценивать атмосферу, интерьер и изыски меню будут судьи в паре с приглашенными гостями: Эктор — с Григорием Решетником, Ольга — с Екатериной Песковой и Владимир — со своим су-шефом Григорием. Чей ресторан покорит гостей, а кто заслужит черный фартук?

Судьи: Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский

Video: 11 выпуск «МастерШеф»-10: Чей ресторан покорит гостей, а кто заслужит черный фартук?

Мастер шеф 10 сезон 10 выпуск участники будут открывать собственные заведения. Участники будут открывать рестораны в Мастер шеф 10 сезон 11 выпуск

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