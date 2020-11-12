С 12 марта в Украине объявлен карантин, который связан с появлением коронавируса. По состоянию на 15 мая (9:00) официально в нашей стране зафиксировано 20148 случаев заражения COVID-19. 588 ‒ с летальным исходом. Как уберечь себя от коронавируса? Подробнее читайте в нашем материале.

Коронавирус — это острое вирусное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. Сегодня это заболевание было обнаружено у жителей 110 стран мира.

Что сделать, чтобы не заразиться коронавирусом? Для этого следует придерживаться простых мер предосторожности.

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Меры профилактики коронавируса:

откажитесь от поездок в регионы, где наиболее часто встречается коронавирусная инфекция;

не контактируйте с людьми, которые вернулись из стран с высоким фактором заражения коронавирусом;

носите средства индивидуальной защиты (маски), если у вас есть признаки респираторных заболеваний;

регулярно мойте руки с мылом на протяжении 20-40 секунд;

не употребляйте в пищу сырое мясо;

не прикасайтесь к лицу руками, ведь вирус может проникать через слизистую;

ограничьте контакты на близком расстоянии (не менее 1,5 метра);

дезинфицируйте свои вещи (телефоны, планшеты и прочее) и пользуйтесь антисептиком;

укрепляйте местный иммунитет (соблюдайте температурный режим в помещении — 18-20 градусов, поддерживайте необходимую влажность — от 40 до 60%);

проветривайте помещение;

увлажняйте слизистые оболочки верхних дыхательных путей солевыми растворами.

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