Говорят, пятница 13 — неудачный день. Однако звезды утверждают обратное. Для многих знаков зодиака это прекрасная возможность отвлечься от дел и хорошо отдохнуть. Читайте подробный гороскоп на 13 ноября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Откажитесь от азартных игр. Вы можете проиграть или потерять многое. Чтобы избежать неприятностей, оставайтесь дома в кругу семьи и проведите вечер за просмотром любимого кино.

Телец

Вас будут сегодня удивлять. Ваша стратегия сработала. Вы получите всю выгоду, на которую рассчитывали.

Близнецы

Вечером нужно перебрать гардероб. Это поможет разложить мысли по полочкам. Вы запутались, и себе помочь можете только вы.

Рак

Помните, что друзьям нужно помогать. Поэтому если близкие обратились с просьбой, не смейте отказывать.

Лев

Львы живут работой. Более того, вы начали забывать, как выглядят ваши близкие. Срочно звоните им и говорите по душам. Это позволит улучшить вашу энергетику.

Дева

Кажется, что все наладилось. Но любая оплошность партнера способна вас вывести из себя. Попробуйте заранее обсудить с любимым человеком все, что вас не устраивает.

Весы

Накатывает грусть и тоска. Но звезды говорят, что лишь один звонок лучшей подруге способен все исправить. Как же давно вы не болтали по душам.

Скорпион

Много негатива свалилось вам на голову. Но и вы хороши, ведь варитесь в этой каше. Прекратите осуждать и обсуждать. Зарядитесь добротой.

Стрелец

Вы много планируете. Пора бы уже взяться за реализацию, иначе останетесь на уровне теории. Подумайте о практике.

Козерог

Присмотрите за своими личными вещами. В общественных местах не выпускайте из поля зрения свои телефон, кошелек и сумку.

Водолей

Вы можете смело рассчитывать на свою вторую половину. Научитесь только правильно просить о помощи. Тогда выйдете на новый уровень взаимопонимания.

Рыбы

Если вам хочется веселья, то попробуйте развлечь себя комедией. Откажитесь от посещения шумных вечеринок, компаний и ресторанов. Лучше остаться дома, чтобы избежать неприятностей.

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