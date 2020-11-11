Кизил: рецепты на зиму от участников «МастерШеф»
11.11.2020
Кизил обладает лечебными свойствами и насыщенный витаминно-минеральный комплексом. Он ценится наравне с шиповником и лимоном и станет отличным помощником в холодное время года. Что приготовить из кизила? Рецепты на зиму лучших заготовок из кизила от участников «МастерШеф» читайте в материале.
Варенье из кизила
Ингредиенты:
- сахар – 1.5 кг
- вода – 300 мл
- кизил – 1 кг
Приготовление:
- Промытый кизил бланшируем в кипящей воде 1 минуту.
- В кипящем сахарном сиропе варим еще 7 минут.
- Ждем, пока остынет до комнатной температуры, и кипятим вновь.
- Повторяем процесс еще раз.
- Разливаем по банкам и закатываем.
Джем из кизила
Ингредиенты:
- кизил – 2 кг
- вода – 1 стакан
- сахар – по вкусу
Приготовление:
- Кизил положить в кастрюлю и добавить 1 стакан холодной воды.
- Довести до кипения и варить до разваривания ягод около 10–15 минут.
- Протрите ягоды через сито.
- Ягодное пюре переложить в кастрюлю и добавить сахар по весу пюре (1:1 или 1:1,5).
- Тщательно перемешиваем и варим на слабом огне 1,5 часа до готовности. Не забывайте постоянно помешивать и снимать пенку.
- Готовый джем разлить по банкам и закрыть.
Кизил в собственном соку
Ингредиенты:
- кизил – 1 кг
- сахар – 0,8–1 кг
- вода – 1/2–1 стакан
Приготовление:
- Кизил вымыть и положить в кастрюлю.
- Всыпать туда же сахар и влить воду.
- На большом огне доводим до кипения и убавляем огонь.
- Варим еще 5 минут и постоянно снимаем пену.
- Разлить по стерильным банкам и закатать.
Маринованный кизил
Ингредиенты:
- кизил – 1 кг
- лавровый лист – по 1 шт. на каждую банку
- гвоздика – 5–6 шт. на банку
- вода – 1/2–1 стакан
- сахар – 1 ст. л.
- соль – 1,5 ст. л.
- уксус 9% – 80 мл
Приготовление:
- Просушиваем промытый кизил, заливаем банки на 3/4 кипятком и накрываем крышками.
- Прокалываем в нескольких местах кизил зубочисткой.
- Выливаем из банок воду и закладываем в них кизил.
- Добавляем туда же гвоздику и лавровый лист.
- В кастрюле с водой растворяем на медленном огне сахар и соль.
- Добавляем уксус и заливаем готовым маринадом кизил.
- Переливаем в банки и закатываем.
Соус из кизила
Ингредиенты:
- кизил – 4 кг
- сахар – 10 ст. л.
- соль – 2–3 ст. л.
- вода
Приготовление:
- Большую кастрюлю с водой поставьте на огонь.
- Опускаем кизил в кипящую воду и провариваем 10–15 минут.
- Сливаем воду через дуршлаг.
- Ягоды из дуршлага не пересыпаем и там же разминаем их толкушкой.
- Удаляем из полученного пюре косточки.
- Мякоть отправляем в отдельную большую кастрюлю, ставим на средний огонь и помешиваем до кипения.
- Добавляем сахар и соль, пока соус не станет густым.
- Снимаем с огня, даем остыть и разливаем по баночкам.
Приятного аппетита!
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+