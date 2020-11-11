Как провести правильно этот день и на что обратить свое внимание? Обо всем узнайте в астрологическом прогнозе. Читайте гороскоп на 12 ноября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Научитесь говорить людям «нет». Вы слишком безотказны, чем успешно начинают пользоваться окружающие.

Телец

Вы обладаете невероятной энергетикой, которая притягивает успех. Сегодня воспользуйтесь предложением, которое будет для вас билетом в новую жизнь.

Близнецы

Как день начнете, такие известия вас и ждут. Поэтому насыщайте себя исключительно положительными эмоциями. Неспеша завтракайте, включите любимую музыку.

Рак

Вас ждут финансовые потери. Это будут либо крупные покупки, либо незапланированные траты. Поэтому соберитесь и постарайтесь холодным разумом оценивать ситуацию.

Лев

Кажется, что вы начали много думать о прошлом. Отпустите людей, которые давно ушли из вашей жизни. И только тогда впустите новых личностей в свое пространство.

Дева

Постарайтесь совладать со своими эмоциями. Вы много принимаете на личный счет, чего делать точно не стоит. Поберегите нервы.

Весы

Будьте более ответственны. Кажется, вы стали забывать о мерах безопасности. Масочный режим никто не отменял.

Скорпион

Красота спасет мир. Сегодня именно ваш внешний вид поможет вам в сложных ситуациях. Больше улыбайтесь и будьте еще обаятельнее.

Стрелец

Бессонница и навязчивые мысли не покидают вас. Чтобы снова обрести покой, беритесь за медитацию или йогу. Это восстановит баланс.

Козерог

В скором времени вам придется сделать выбор, продолжать жить в нелюбви и с постылым делом или рискнуть и перевернуть все с ног на голову. Обдумайте это заранее.

Водолей

Вы начали очень много лениться и отдыхать. Прекращайте себя жалеть и беритесь за работу. Иначе это состояние затянет вас на долгое время.

Рыбы

Звезды утверждают, что вы очень грустите. Постарайтесь обратиться за помощью к своей второй половине. Именно этот человек спасет вас от тоски.

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