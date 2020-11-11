«Черная пятница», или «Black Friday», — масштабное событие в США! В материале мы собрали самые интересные факты об этом дне, ведь украинцы тоже активно приобщаются к мировым традициям.

«Черную пятницу» шопоголики начинают отмечать еще в четверг вечером. Считается, что именно с четверга на пятницу начинается сезон рождественских распродаж. Все товары продаются по невероятным скидкам, а потому покупатели готовятся к заветному дню заранее.

Нередко люди даже ночуют под дверями магазинов, чтобы первыми ухватить желанный товар!

Само понятие «черная пятница» появился в 1996 году. Сначала он обозначал пробки на дорогах после Дня благодарения, а позже — распродажи.

Интересные факты о «черной пятнице»

После «черной пятницы» и выходных наступает еще одно событие — «киберпонедельник» . В этот день скидки предлагают большинство IT-компаний.

Многие американцы, чтобы не пропустить самую большую распродажу, берут отпуск на этот день.

Ежегодно в «черную пятницу» около 135 миллионов человек совершают покупки.

День распродаж и скидок не всегда заканчивается хорошо, например, в 2008 году в торговом центре «WalMart» обезумевшими покупателями был насмерть затоптан один из сотрудников.

В 2011 году в день «черной пятницы» прибыль магазинов и торговых центров составила более 50 миллиардов долларов .

В «черную пятницу» зафиксирован 41 случай применения перечного спрея .

Половина участников «Black Friday» признаются, что принимают участие в шопинге только из-за интереса к хаосу и беспорядку , а также чтобы ощутить вкус конкуренции .

Чтобы удачно совершить покупки в «черную пятницу», нужно следить за новостями и предложениями магазинов. Отправляться на шопинг следует как можно раньше, чтобы успеть приобрести необходимый товар. Не забывайте и об интернет-магазинах, в которых также можно сделать покупки по большим скидкам!

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