Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 3 и 4 серии фильма «Жизнь прекрасна» производства Киевтелефильм. Сериал рассказывает о любви, разводе и спонтанном безумстве. Что произойдет в 3 и 4 сериях «Жизнь прекрасна» — читайте прямо сейчас!

Виктор делает все, чтобы рассорить Лену с Кириллом. Парень, пойдя на поводу отца, бросает свою возлюбленную. Пытаясь найти работу, Светлана знакомится с Романом. Мужчина уделяет ей много внимания, однако у Ромы есть невеста!

Света вновь теряет надежду на счастливые отношения, но понимает, что у нее тоже есть чувства к Роману. Внезапно в ее жизни появляется бывший муж, который умоляет вернуться. Сможет ли она простить измену или же сама станет разлучницей? И как на ее решение повлияет Виктор?

В ролях: Анна Миклош, Андрей Чернышов, Мария Климова, Константин Стрельников, Ксения Лукьянчикова, Богдан Буйлук и др.

Video: «Жизнь прекрасна»: что произойдет в 3 и 4 сериях (анонс) Сериал Жизнь прекрасна — 3, 4 серии на сайте СТБ уже 10.11.2020. О чем сюжет третьей и четвертой серий сериала Жизнь прекрасна

Больше по теме: «Жизнь прекрасна»: что произойдет в 1 и 2 сериях (анонс)

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ