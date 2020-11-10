«Продается дом с собакой»: сюжет новой мелодрамы

16 ноября на телеканале СТБ состоится премьера 4-серийной мелодрамы «Продается дом с собакой» производства Mamas Film Production. Фильм покажут в понедельник и вторник в 20:15 в слоте «СТБ-сериал» сразу по две серии.

По сюжету главная героиня сериала, Полина, в один момент остается без возлюбленного, работы и съемной квартиры. Это огорчает ее гораздо больше, чем известие о смерти отца, на которого она обижена с детства и с которым не общалась последние пять лет.

Полина едет в родной город, чтобы поскорее продать его дом, вернуться и снова завоевать свое место под солнцем в большом городе. Но именно в отцовском доме она осознает, как ошибалась насчет своей семьи. Там же девушку ждет и судьбоносное знакомство с ветеринаром Валерием.

По словам режиссера сериала Тараса Дударя, это история не только о любви. Кроме того, эта работа стала для него очень личной.

«Для меня это история про дочь и отца. В связи с тем, что 31 августа ушел из жизни мой отец, это для меня некое посвящение ему, ― говорит Тарас Дударь. ― В титрах этого не будет, но внутренне для меня это личная история. Сериал про родителей и детей, про недосказанное и недоговоренное, про недолюбленное. У нас замечательный актерский состав и прекрасная команда! Впервые я работал на площадке с животными, у нас есть прекрасный пес Сэм. Наша история – это стык жанров: и комедия, и драма, и мелодрама. Зрители смогут и посмеяться, и поплакать. Каждый найдет что-то свое».

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