Множество явлений на планете еще недостачно изучено и даже не познано. Одно из них ‒ магнитное поле Земли, которое, безусловно, влияет на самочувствие каждого из нас. График магнитных бурь на ноябрь 2020 года подскажет вам, в какой период ожидать резкого ухудшения самочувствия, а когда – улучшения здоровья. Читайте в материале, когда магнитные бури в ноябре 2020 года окажут особое влияние на нас.

Первые два месяца осени в плане магнитной активности были более щадящими. Однако в ноябре стоит приготовиться к практически аномальным явлениям.

Больше по теме: Финансовый гороскоп на 2020 год для каждого знака зодиака от Алены Куриловой

Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2020 года

1―10 ноября 2020 года — магнитные колебания максимальной интенсивности. В этот период быть на чеку должны все — даже люди с практически идеальным здоровьем почувствуют на себе влияние Солнца. В первые полторы недели ноября может прослеживаться общая слабость в организме и потеря концентрации.

11 ноября 2020 года ― слабая магнитная буря. Однако она все же может причинить легкий дискомфорт метеозависимым людям. Быть начеку стоит тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний.

15 ноября 2020 года — небольшая магнитная буря. В этот день можно почувствовать повышенную эмоциональность. А вот метеозависимые люди могут испытывать трудности со сном.

18 ноября 2020 года — магнитная буря средней интенсивности. Эта вспышка может сильно сказаться как на физическом, так и на психическом состоянии людей. Из-за повышенной солнечной активности абсолютно все почувствуют негативное влияние на свое здоровье.

20―25 ноября 2020 года ― буря средней интенсивности. В основном она проявится в обострениях эмоциональных и психических состояний метеозависимых людей. Стоит более внимательно относиться к своему здоровью, не забывать высыпаться и правильно питаться.

Читайте нас также в Viber и Telegram.