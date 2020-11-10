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График магнитных бурь на ноябрь 2020

10.11.2020

Множество явлений на планете еще недостачно изучено и даже не познано. Одно из них ‒ магнитное поле Земли, которое, безусловно, влияет на самочувствие каждого из нас. График магнитных бурь на ноябрь 2020 года подскажет вам, в какой период ожидать резкого ухудшения самочувствия, а когда –  улучшения здоровья. Читайте в материале, когда магнитные бури в ноябре 2020 года окажут особое влияние на нас. 

магнитные бури

Первые два месяца осени в плане магнитной активности были более щадящими. Однако в ноябре стоит приготовиться к практически аномальным явлениям. 

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Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2020 года

1―10 ноября 2020 года — магнитные колебания максимальной интенсивности. В этот период быть на чеку должны все — даже люди с практически идеальным здоровьем почувствуют на себе влияние Солнца. В первые полторы недели ноября может прослеживаться общая слабость в организме и потеря концентрации. 

11 ноября 2020 года ― слабая магнитная буря. Однако она все же может причинить легкий дискомфорт метеозависимым людям. Быть начеку стоит тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. 

15 ноября 2020 года — небольшая магнитная буря. В этот день можно почувствовать повышенную эмоциональность. А вот метеозависимые люди могут испытывать трудности со сном.

18 ноября 2020 года — магнитная буря средней интенсивности. Эта вспышка может сильно сказаться как на физическом, так и на психическом состоянии людей. Из-за повышенной солнечной активности абсолютно все почувствуют негативное влияние на свое здоровье. 

20―25 ноября 2020 года буря средней интенсивности. В основном она проявится в обострениях эмоциональных и психических состояний метеозависимых людей. Стоит более внимательно относиться к своему здоровью, не забывать высыпаться и правильно питаться. 

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