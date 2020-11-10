Не теряйте времени зря. Скорее ознакомьтесь с астрологическим прогнозом, чтобы правильно начать и завершить этот день. Читайте гороскоп на 11 ноября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Важно сохранять баланс между работой и отдыхом. Однако у вас пока все занято работой. Таким образом вы теряете жизненно важную энергию. Вечером отключите смартфон и отдохните.

Телец

Тельцы стали слишком равнодушны к тому, что творится в их личной жизни. Попробуйте поговорить с партнером, он явно переживает. Это позволит вам напитаться новой энергией и вернуться в любовную историю.

Близнецы

Ждете приятных известий? Звезды говорят, что сегодняшний день не принесет их. Но и на негативный лад не стоит настраиваться. День пройдет без приключений и новостей. Поэтому планируйте свои дела спокойно.

Рак

Влюбить еще не достаточно, чтобы строить планы на жизнь. Постарайтесь снять с себя розовые очки и понять, а того ли человека вы выбрали? Быть может, спустя несколько месяцев вам покажется, что вы совсем ошиблись.

Лев

Работа не волк. Однако у Львов дел невероятно много, и откладывать их не стоит. Займитесь решением давно отложенных задач. Сроки поджимают.

Дева

Кажется, что Девы стали впадать в депрессию. Но это не выход. Обдумайте ситуацию, которая вас не устраивает, и посмотрите на свои действия. Возможно, вы также не правы, как и ваш партнер. Это нужно обсудить в спокойной обстановке.

Весы

У вас прекрасное настроение, чтобы творить. Откуда столько творчества и вдохновения? Звезды рекомендуют не упускать этот шанс и направить энергию в нужное русло.

Скорпион

Вы явно повели себя резко. Звезды настоятельно рекомендуют извиниться за содеянное и грубо сказанное. Иначе рискуете потерять близкого друга.

Стрелец

Прислушайтесь к своему самочувствию. Лучше всего на несколько дней остаться дома. Организму нужна перезагрузка и восстановление сил. Не истощайте себя.

Козерог

Обратите внимание на то, кто вас окружает. Среди множества знакомых есть люди, которые не желают вам добра. Сегодня у вас откроется чутье, которое поможет их вычислить.

Водолей

Вы наивны, а этим пользуются окружающие. Не позволяйте другим вами манипулировать. Дайте понять, что вы имеете свою точку зрения и не намерены отступать.

Рыбы

Вам все сложнее держать обещания. Но вранье близким портит ваши взаимоотношения. Знайте, что рано или поздно все тайное становится явным.

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