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«Жизнь прекрасна»: что произойдет в 1 и 2 сериях (анонс)

09.11.2020

Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдет сериал «Жизнь прекрасна» производства Киевтелефильм. Сериал расскажет о любви, разводе и спонтанном безумстве. Что произойдет в первых сериях «Жизнь прекрасна» читайте прямо сейчас! 

43-летняя Светлана стояла в зале суда и как в тумане слушала постановление о разводе с мужем… В тот момент Светлане казалось, что жизнь ее остановилась…  Она вышла замуж на втором курсе мединститута, почти сразу ушла в декрет и в институт уже больше не вернулась.

 Все 20 лет замужества Светлана была домохозяйкой, «работала» мамой и любящей женой и очень этим гордилась… И вот –   развод… 

В ролях: Анна Миклош, Андрей Чернышов, Мария Климова, Константин Стрельников, Ксения Лукьянчикова, Богдан Буйлук и др.

Video: «Жизнь прекрасна»: что произойдет в 1 и 2 сериях (анонс)

Сегодня в 19:00 на телеканале СТБ выйдет сериал Жизнь прекрасна. Что произойдет в 1 и 2 сериях Жизнь прекрасна? Читайте анонс сериала в материале

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