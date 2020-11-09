Как похудеть к Новому году за месяц

Новый год 2021 с каждым днем все ближе. Конечно, в такой праздник хочется выглядеть идеально! Но, к сожалению, многие девушки за месяц до этого понимают, что любимые вечерние платья уже не сидят по фигуре. Какие есть способы быстрого похудения к Новому году – читайте в материале.

Меньше соли для похудения

Итак, перед праздником лучше не прибегать к сложным диетам, из которых нужно потом длительно выходить. А вот благодаря потери жидкости вполне можно скинуть немного лишнего веса. Соль – вот из-за чего жидкость задерживается в организме! Прибегните к кратковременной бессолевой диете – как минимум неделю не солите свою еду вообще. И откажитесь от соленых продуктов. Результат вас удивит – всего лишь отказ от соли может помочь вам скинуть за неделю два килограмма, а если еще и заниматься физическими упражнениями, то результат может быть и лучше!

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Система питания для похудения

Также откажитесь от алкоголя и кофе. Разнообразьте свой рацион, включив в него продукты, способствующие выведению жидкости, такие как хлеб грубого помола, мюсли, орехи, яблоки, капуста и зелень.

Помните: ваш рацион не должен быть скудным, даже когда вы худеете. Диета — это не голодание, а грамотный выбор сбалансированной пищи. При составлении рациона учитывайте свои пищевые предпочтения, чтобы изменения в питании были для вас максимально комфортны. Диетологи рекомендуют придерживаться рациона с достаточным количеством белка (20—40% калорийности ежедневного рациона), жиров (20% калорийности рациона) и углеводов (40—60% калорийности рациона, причём на долю простых углеводов может приходиться до 20%).

Поход в баню для похудения

За пару дней до торжества можно сходить в баню, чтобы потом испарились и лишние килограммы. Перед этим можете намазать на тело мед, смешанный с морской солью – результат усилится, да и пилинг это неплохой. Вот только откажитесь от похода в баню, если у вас есть проблемы с сердцем или диабет.

Разгрузка перед Новым годом

Накануне не лишнем будет устроить кефирный день (можно яблочный). Трехдневная гречневая диета тоже даст положительные результаты – минус три килограмма. Если вы прибегли к разгрузке, то яблоки или кефир надо употреблять каждые три часа, при этом пейте больше чистой воды.

Займитесь собой перед Новым годом

Тренировки никто не отменял. Занимайтесь собой ежедневно. Комплекс упражнений должен быть хорошо подобран, вы должны по максимуму выкладываться, хорошо потея. Кардионагрузки или аэробные подойдут лучше всего. Бег, плавание – это все отличный способ быстро похудеть. Да даже если вы просто будете танцевать под динамичную музыку – это тоже хорошо сказывается на фигуре.

Но несмотря на всю пользу, которую дают занятия спортом, у физических упражнений есть «норма» (она у каждого своя и зависит от уровня подготовки), превышение которой может привести к травме или проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Косметические процедуры для похудения

Лучше все вышеперечисленное сочетать с, например, обертыванием. Например, эффективны обертывания из молотого кофе, меда, бурых водорослей. Вы сможете подтянуть ягодицы, животик и бедра станут меньше.

Также обратите внимание на массаж для похудения. Месяца вполне хватит, чтобы подтянуть кожу и убрать 5-7 сантиметров. Для этого стоит выбирать антицеллюлитный, вакуумно-роликовый или LPG-массаж, кавитацию или эндосферу.

Маленькая хитрость на Новый год

Новый год все ближе, а результаты похудения не радуют вас? Не отчаивайтесь, вы все равно можете встретить год красивой! Вам поможет утягивающее белье. Сейчас легко можно купить боди, комбидрессы, трусики, шортики с утягивающим эффектом – они сядут на вас как вторая кожа. Фигура будет смотреться более стройной, под одеждой это белье незаметно. А главное – помимо утяжки такое белье еще и поддерживает в тонусе мышечный корсет.

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