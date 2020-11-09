Что ждет представителей каждого знака зодиака в этот день? Как его правильно начать? На чем заострить внимание? Читайте в гороскопе на 10 ноября 2020 года от экстрасенсов СТБ!

Овен

Сосредоточьтесь на здоровье. Постарайтесь прислушаться к своему организму: он нуждается в восстановлении правильного обмена веществ. Для этого питайтесь тем, чего будет особенно сильно хотеться утром.

Телец

Не бойтесь упадка сил. Вам не грозит депрессия или апатия. Тельцам только кажется, что они на грани. Но поверьте, любое доброе слово или маленький сюрприз вернут вас к жизни. Ждите сегодня приятных известий.

Близнецы

Научитесь любить себя. Вы слишком много энергии тратите на других. Порой даже забываете о своих проблемах и задачах. Так нельзя. Расставляйте приоритеты и начните делать это прямо сегодня.

Рак

Признайтесь в своих чувствах. Все, что беспокоит, нужно решить и выяснить. Звезды расположены так, что любой разговор найдет свое логическое завершение.

Лев

Будьте бдительны. Вероятно, могут произойти неприятности, которые собьют вас с толку. Но если быстро возьмете себя в руки, то любой проблемы удастся избежать.

Дева

Во вторник нужно залечь на дно. Не напоминайте о себе лишний раз, иначе рискуете быть загруженным работой до глубокой ночи.

Весы

Эмоциональный фон восстанавливается. Вы постепенно приходите в хорошее расположение духа. Чтобы все закрепить, поговорите с близкими. Уже можете поделиться своими старыми проблемами, которые удалось решить.

Скорпион

Вы привыкли, что вам все сходит с рук. Однако не сегодня. Если позволите себе лишнее, то можете остаться у разбитого корыта. Поэтому следите за тем, что говорите и кому.

Стрелец

Скромность украшает. Но Стрельцы настолько застенчивы, что не могут сдвинуться с места. Очнитесь, если будет так и дальше продолжаться, то вы никогда не начнете добиваться успеха.

Козерог

Жаловаться друзьям на жизнь — это не решать проблемы. Попробуйте самостоятельно браться за дела, предварительно не советуясь со всеми вокруг. Более того, некоторые уже устают от вашего нытья.

Водолей

Водолеи спокойны и неуязвимы. Вам так идет это состояние. Сегодня насладитесь семейным уютом и теплом. Проведите незабываемый вечер в кругу родных. Организовать его нужно самостоятельно.

Рыбы

Кажется, будто что-то идет не по плану. Вас явно беспокоит работа или личная жизнь. И там, и там есть свои неприятности. Чтобы их решить, обдумайте хорошенько, где вы были неправы.

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