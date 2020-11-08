Гороскоп на неделю со 9 по 15 ноября 2020 года расскажет, какие повороты судьбы и трудности уготовили звезды для каждого знака зодиака. Чего лучше избегать, а на что, наоборот, стоит обратить внимание? Кто может достичь небывалых высот и встретить вторую половинку, а кому придется встретиться с собственными страхами и побороть их? Подробнее читайте в гороскопе на неделю со 9 по 15 ноября 2020 года от экспертов СТБ.

Овен

На вас повисла ответственность и вы, кажется, решили справиться с ней самостоятельно. Но Овнам совсем не обязательно тащить все в одиночку, научитесь делегировать и пожинайте плоды своей мудрости и правильных решений.

Телец

Не торопите события, это может только навредить. Все произойдет именно тогда, когда нужно, постепенно и плавно. Вы уже посеяли зерно, которое скоро даст вам долгожданные плоды и вознаграждение.

Близнецы

Пришла пора пересмотреть ваши ценности и взглянуть на все с другой перспективы. Чтобы найти новый путь, нужно его искать, чтобы найти альтернативное решение, нужно пожертвовать привычным. Не бойтесь выйти из зоны комфорта.

Рак

Этому знаку на ближайшей неделе без компромиссов никак. Ракам нужно научиться договариваться с людьми, слушать их и слышать, чтобы выходить из ситуаций с обоюдной выгодой.

Лев

Эта неделя — дни благополучия и достатка. Если вы давно откладывали в дальний ящик свои планы, сейчас самое время их достать и воплотить в жизнь, Вселенная вам благоволит в любых начинаниях.

Дева

Девам пора наполниться энергией и жизненной силой, которые активно расходуются на реализацию желаемого. Посвятите неделю заботе о себе, о своем теле, о ментальном спокойствии, чтобы обрести внутреннюю силу на дальнейшие свершения.

Весы

Чтобы получить в свою жизнь что-то новое и приятно непредсказуемое, этому знаку стоит воспользоваться изворотливостью своего ума и остроумием. Дайте своему мозгу творить, откройтесь полету фантазии и тогда сможете найти поистине гениальные решения.

Скорпион

Этому знаку стоит разобраться в себе, своих мыслях, видении мира. Перестаньте сражаться с ветряными мельницами, защищая себя, неизвестно даже от кого. Вселенная хочет дать вам свои дары, но для этого нужно открыться ей навстречу.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе имеют шанс качественного роста и развития. Опыт, который они переживут в эти дни, обещает подарить новые озарения и возможности построить в своей жизни что-то грандиозное. Так что не бойтесь учиться и открывайтесь знаниям.

Козерог

Этот знак ожидает эмоциональная неделя. Для того, чтобы количество разных, как приятных, так и не очень, эмоций не захлестнуло вас в конце недели, не отвергайте свои чувства и проживайте их. Проживайте все с принятием.

Водолей

Необычайная удача поджидает за углом, Водолеям стоит только немного пройти вперед, чтобы она накрыла их с головой. Речь идет о материальном достатке и благополучии, которые принесут много наслаждения.

Рыбы

Этому знаку стоить устроить для себя хорошую эмоциональную чистку. Как прирожденные эмпаты, Рыбы пропускают через себя слишком многое и пришло время очиститься от этого. Забудьте былые обиды, отпустите прошлое и посвятите время самоисцелению.

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