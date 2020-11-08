Гороскоп на 9 ноября 2020 года поможет определиться с правильным решением. Как вести себя в понедельник? И каких правил нужно придерживаться? Читайте гороскоп на 9 ноября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Смело используйте сегодня свою коммуникабельность, чтобы добиться успеха в любых делах – рабочих, любовных, семейных. Вечер проведите весело в семейном кругу, развлекайтесь – вам нужен отдых.

Телец

Сегодня у вас появится отличный шанс завести полезные знакомства – не упустите его. Это здорово поможет вам подняться по карьерной лестнице и обрести чувство удовлетворения.

Близнецы

Сегодня может случиться важный разговор, которого вы так ждали в последнее время. Будьте искренними и добрыми, учитесь слушать. Вечер в объятиях любимого человека будет замечательным завершением отличного дня.

Рак

Устройте сегодня себе полноценный отдых. Только приятные занятия, пища, которую вы любите, и люди, которые хорошо к вам относятся. Расслабьтесь и ни о чем не думайте – сегодня день перезагрузки.

Лев

Посвятите этот день себе – порадуйте приятными покупками, процедурами и делами. Отдохните, повеселитесь с друзьями или уединитесь с любимым человеком, который сегодня будет вас боготворить.

Дева

Не стоит активно проявлять сегодня инициативу – делайте только то, что должны или хотите. Не навязывайте свою помощь, иначе можете ввязаться в неприятную историю.

Весы

Домашние рутинные дела отложите на другой день, сегодня день веселья. Устройте семейный пикник на природе, веселую вечеринку с друзьями или романтическое свидание с любимым человеком. Наслаждайтесь сегодняшним днем и наполняйтесь эмоциями.

Скорпион

Отличный день для общения, встреч и планирования отдыха. День полон приятных сюрпризов – принимайте их с улыбкой.

Стрелец

Смело можете сегодня браться за новые проекты и составлять план на ближайший месяц. Удача также улыбнется вам, если захотите совершить большую покупку в виде дома или машины.

Козерог

День важно посвятить своему здоровью – пересмотрите свои пищевые привычки, и готовьте только полезную пищу. Спорт также будет уместен сегодня, чтобы прийти в тонус и насытить себя энергией.

Водолей

Займитесь сегодня своей семьей. Устройте приятный сюрприз своему любимому человеку, порадуйте детей, навестите родителей. Насладитесь тем, как окружающие будут реагировать на ваши приятные жесты и благодарно улыбаться вам в ответ.

Рыбы

Сегодня хороший день, чтобы закончить все свои начатые проекты. Сможете не только закрыть этот вопрос в рабочем плане, но и избавиться от душевных страданий за несделанную работу.

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