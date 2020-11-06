Гороскоп на 7 ноября 2020 года поможет определиться с правильным решением. Как вести себя в субботу? И каких правил нужно придерживаться? Читайте гороскоп на 7 ноября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Что бы ни творилось вокруг, Овен предпочтет поставить стену между собой и окружающей действительностью. Мир пусть сходит с ума, как ему хочется, ― Овен же будет заниматься своими собственными делами, несмотря ни на что. Вообще, весь этот мир не стоит того, чтобы на него отвлекаться! Ну, разве что поговорить немного о его странностях и недостатках.

Телец

У Тельца появится шанс организовать любое шоу! Вопрос только в том, что это будет за шоу – красочное представление с массой зрителей или банальная семейная сцена с битьем посуды и разговорами на повышенных тонах. В любом случае, артистические способности Тельца будут на высоте. Осталось только найти им симпатичное применение.

Близнецы

На повестке дня у Близнецов будут стоять вопросы, связанные с организацией и дисциплиной. Все, что не вписывается в установленные нормы и правила, может вызывать у Близнецов активное неприятие. Постарайтесь, чтобы это не переросло в раздражение. Ну, а если не хотите прослыть моралистом, не пытайтесь читать окружающим нравоучения.

Рак

Раку стоит найти время для того, чтобы организовать какой-нибудь дружеский междусобойчик. Еще лучше устроить совместный поход в театр, на выставку либо в кино – главное, чтобы тема была интересная. В этом случае теплая дружеская атмосфера и позитивные эмоции гарантированы!

Лев

В этот день Льву категорически противопоказано любое общение с начальством. Если же начальство, как назло, решит вызвать вас «на ковер», провести какую-то беседу или пообщаться с вами по телефону, придумайте любую отговорку. Все, что угодно: больная бабушка, внезапная мигрень, атомная война… В противном случае, общение с начальством у Льва может плавно перетечь в разговор на повышенных тонах, а затем и в увольнение.

Дева

На повестке дня у Девы будут стоять два небезызвестных вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?». Вот только если на второй вопрос шансы найти ответ невысоки, то, что касается поиска виноватых ― здесь у Девы сложностей не предвидится. Мысли о справедливости, а также о том, кому и как следует поступать, то и дело будут отвлекать Деву от собственных планов. Так может, и бог с ним, с поиском виноватых? Не лучше ли заняться своими делами?

Весы

Весы рискуют весь день провести за решением чужих проблем и вопросов. Именно к этому их склоняют звезды. Из-за этого собственные дела могут оказаться на время отодвинутыми на второй план. Зато, помогая другим, Весы имеют шанс приобрести новых друзей и союзников. А это, согласитесь, тоже неплохо.

Скорпион

В субботу Скорпион может удивить всех (в том числе и себя) своими организаторскими способностями. То, на что вчера окружающих пришлось бы долго уговаривать, сегодня у Скорпиона может получиться без лишних усилий. Проснувшийся у Скорпиона дар убеждения будет подкреплен яркостью позитивных эмоций, сочетающихся с безупречной логикой. Устоять против такого арсенала окружающим будет непросто!

Стрелец

Девизом Стрельца в этот день вполне могут стать слова: «Важней всего порядок в доме»! И это относится не только к уборке помещения, но и к порядку в личных делах. Для Стрельца это отличное время для того, чтобы укрепить отношения с близкими или устранить недоразумения, которые, возможно, накопились в семье на этот момент. Ну, и благоустройством дома тоже заняться не помешает.

Козерог

Залог успеха Козерога в субботу ― последовательность и постепенность, благо именно к этому его склоняют звезды. Ум будет работать четко и быстро, да и вообще дела обещают идти как по маслу. В общении Козерог вполне может удивить окружающих своим здравомыслием и рассудительностью. В делах это принесет ему немало пользы, а вот у любимого человека, увы, способно вызвать зевоту.

Водолей

Перед Водолеем встанет необходимость разобраться в своих финансах. Желательно не откладывать эти дела на потом, потому что более удобного времени не будет еще долго. Очень полезным для Водолея будет сесть за стол и расписать свои основные планы на ближайшее будущее, обратив особое внимание на графу расходов и доходов. Вероятность того, что эти планы окажутся удачными, очень высока.

Рыбы

Рыбам захочется во всем видеть логику и смысл, жаль только, что окружающие не обязательно будут разделять такие их настроения. Ничего страшного, занимайтесь спокойно своими делами, и все пойдет как по маслу. Рыбы будут особенно удачливы в делах, требующих последовательности и логичности, вот и не надо тратить лишних эмоций ни на что другое.

Читайте нас также в Viber и Telegram.