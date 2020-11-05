«Цвет страсти»: сюжет новой мелодрамы

Скоро на телеканале СТБ выйдет многосерийная авантюрная мелодрама под названием «Цвет страсти» автора Татьяны Гнедаш. В ролях снимаются полюбившиеся зрителям Даша Легейда, Екатерина Тышкевич и Екатерина Варченко. Производство — Artforms production по заказу телеканала СТБ. Но какой сюжет нам приготовили сценаристы долгожданного сериала? Узнайте прямо сейчас!

По сюжету, девушка Даша по лживому обвинению в убийстве попадает под следствие. Все улики против нее, и ей грозит длительное заключение, а безденежье и непутевая мать не дают никакой надежды на помощь толковых адвокатов. Но дело попадает к молодому следователю Андрею Потапенко, и тот заставляет Дашу поверить, что справедливость и честный суд существуют. Неожиданно для самого себя следователь понимает, что девушка ему небезразлична.

Но Потапенко помолвлен, он человек долга, поэтому пугается неожиданно охватившего его чувства. Под давлением семьи невесты он отказывается вести дело Даши и самоустраняется от ее проблем. Девушка должна отбыть 10 лет в заключении. Спустя время Андрей попытается все исправить, но Даша уже вычеркнет его из своей жизни. Впереди у нее упорная борьба за место под солнцем, за справедливость, а еще за счастье с таким неподходящим для нее мужчиной – следователем Андреем Потапенко.

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