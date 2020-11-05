16 ноября на телеканале СТБ состоится премьера 4-серийной мелодрамы «Продается дом с собакой» производства Mamas Film Production. В понедельник и вторник в 20:15 в слоте «СТБ-сериал» зрители будут следить за внезапными переменами в жизни Полины, которая одновременно теряет отца, любимого мужчину, жилье и работу.

По сюжету главная героиня сериала, Полина, в один момент остается без возлюбленного, работы и съемной квартиры. Это огорчает ее гораздо больше, чем известие о смерти отца, на которого она обижена с детства и с которым не общалась последние пять лет. Полина едет в родной город, чтобы поскорее продать его дом, вернуться и снова завоевать свое место под солнцем в большом городе. Но именно в отцовском доме она осознает, как ошибалась насчет своей семьи.

Там же девушку ждет и судьбоносное знакомство с врачом-ветеринаром Валерием, которого сыграл любимец телезрительниц Антон Батырев. Дадут ли они шанс друг другу на взаимные и искренние чувства или же вернутся в прежнюю жизнь – зрители узнают в эфире.

По словам режиссера сериала Тараса Дударя, это история не только о любви. Кроме того, эта работа стала для него очень личной.

«Для меня это история про дочь и отца. В связи с тем, что 31 августа ушел из жизни мой отец, это для меня некое посвящение ему. В титрах этого не будет, но внутренне для меня это личная история. Сериал про родителей и детей, про недосказанное и недоговоренное, про недолюбленное.

У нас замечательный актерский состав и прекрасная команда! Впервые я работал на площадке с животными, у нас есть прекрасный пес Сэм. Наша история – это стык жанров: и комедия, и драма, и мелодрама. Зрители смогут и посмеяться, и поплакать. Каждый найдет что-то свое», ― отмечает Тарас Дударь.

Производство: Mamas Film Production

Количество серий: 4

Режиссер-постановщик: Тарас Дударь

Оператор-постановщик: Костя Лобода

Авторы сценария: Леся Волошин, Андрей Левкин

Продюсеры Mamas Film Production: Алла Липовецкая, Марина Квасова

Продюсер: Татьяна Река

Продюсеры СТБ: Людмила Семчук, Дмитрий Кицай, Алена Зоз

В ролях: Антон Батырев, Зоряна Марченко, Миша Досенко, Юлия Врублевская, Людмила Загорская и др.

Больше по теме: «Отпуск в сосновом лесу»: новый сериал со звездой «Крепостной» на СТБ

Читайте нас также в Viber и Telegram.