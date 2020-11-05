Гороскоп на 6 ноября 2020 года поможет определиться с правильным решением. Как вести себя в пятницу? И каких правил нужно придерживаться? Читайте гороскоп на 6 ноября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Для Овнов главной проблемой может стать излишняя эмоциональность. Если вы сумеете расслабиться и перестать зацикливаться на ситуации, то обстоятельства не заставят вас переживать.

Телец

Этот день у Тельцов отлично подходит для стратегического планирования и обдумывания перспектив. Время для действий пока не настало, лучше хорошенько подумать.

Близнецы

Близнецам пятница может принести неожиданные и интересные идеи и предложения как на профессиональном, так и на личном фронтах.

Рак

В этот день Ракам лучше не прятаться в панцире отчуждения, а прибегнуть к кооперации с единомышленниками. Это позволит вам достигнуть прекрасных результатов, о которых вы даже не думали.

Лев

Львам рекомендуется в этот день отложить бытовую рутину и подумать о том, как бы они хотели улучшить свою жизнь. Возможно, вы свернули куда-то не туда? В ближайшем будущем у вас будет шанс все исправить. Но возможность будет единственной.

Дева

Девы, когда вы наконец-то переделаете всю работу за день, то подумайте еще и о своих желаниях. Возможно, настала пора себя побаловать.

Весы

Весам в эту пятницу придется прибегнуть к массе хитростей, если они хотят достичь поставленной цели. Не отказывайтесь от помощи близких, поскольку вам она точно не повредит.

Скорпион

В пятницу у Скорпионов будет изумительно спокойный день. Вы легко справитесь с поставленными задачами и перенесетесь в такой же прекрасный вечер.

Стрелец

У Стрельцов в пятницу откроется окно потрясающих возможностей: такой шанс выпадает крайне редко, поэтому не упустите его. Возможно, ваша жизнь изменится в один миг.

Козерог

Не бросайте слова на ветер, держите под контролем свои мысли и даже мимику. За вами будут пристально наблюдать влиятельные люди.

Водолей

В этот день не стоит уделять внимание приметам и совпадениям. Быть упорным и верить в свою правоту — это, конечно, замечательно, однако вы часто забываете о том, что вы не всегда правы.

Рыбы

Возьмите себя в руки и оставьте сомнения позади. В пятницу вам предоставят шанс воплотить мечту, задуманную несколько лет назад.

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