«Отпуск в сосновом лесу»: актеры сериала

Сегодня, 4 ноября, в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера 4-серийного фильма «Отпуск в сосновом лесу» производства IVORY films. Главную роль в нем сыграла звезда «Крепостной» Анна Сагайдачная. Но кроме нее в сериале снялось множество талантливых актеров. Кто они – читайте в материале!

Анна Сагайдачная

Украинская актриса кино Анна Сагайдачная известна телезрителям по многочисленным фильмам и сериалам. Сейчас она активно строит карьеру, приобретает все больше новых поклонников и с каждым годом увеличивает фильмографию новыми интересными проектами.

Фанаты Анны уверены, что еще не раз увидят ее на телеэкранах в образах разных героинь. В 2019 году она появилась в двух сезонах масштабной костюмированной драмы «Крепостная» (Натали Дорошенко), которую снимали режиссеры Максим Литвинов и Феликс Герчиков. Сюжет разворачивается в Черниговской губернии в 1856 году.

Сагайдачная считается универсальной актрисой и с легкостью играет драматических героинь, а также просто перевоплощается в образ строгого полицейского. Сама Анна считает это плюсом, так как подобная характеристика делает ее интересной для режиссеров, снимающих фильмы в различных жанрах.

Анастасия Чепелюк

Анастасия Чепелюк – одесситка. Родилась 12 ноября 1991 года. Артистические способности проявляла с детства и уже тогда заявила, что будет сниматься в кино, когда вырастет. В школьные годы сильно увлекалась танцами – сначала народными, затем спортивными. Занималась фитнес-аэробикой, освоила ролики и коньки. Хоть и не считала себя певицей, некоторое время занималась вокалом, что позже очень пригодилось на съемках.

Карьера исполнительницы началась на театральных подмостках, но приглашения к съемкам в телевизионных проектах и полнометражных фильмах не заставили себя ждать. Зрители телеканала СТБ знают Анастасию Чепелюк по съемках в сериале «У каждого своя ложь».

Прохор Дубравин

Прохор Дубравин (урожденный Виталий Емашов) родился 18 июля 1976 года в Набережных Челнах. Дебют в кино состоялся в 2004 году с эпизода в картине «Холостяки». Затем сыграл еще в нескольких телесериалах: «Адъютанты любви», «Не родись красивой», «Талисман любви» и др.

Известность получил после съемок в многосерийном фильме «Принцесса цирка» (2007―2008), сериале «Странствующая артистка», исполнив сразу две роли ― братьев-близнецов Ярика и Светика. Зрителям телеканала СТБ Прохор Дубравин знаком по сериалам «Мой мужчина, моя женщина» и «Здравствуй, папа».

Константин Корецкий

Константин Корецкий — украинский актер театра и кино — родился 8 января 1980 года в Харькове. С 9-го класса занимался в театральном кружке. В 2000 году окончил Харьковский государственный университет искусств им. И. П. Котляревского, и его пригласили работать в Киевский театр марионеток. Играл Петра Трофимова в спектакле «Вишневый сад», Джонатана Свифта в постановке «Дом, который построил Свифт».

С 2004 года начал сниматься в кино. Исполнил роли в картинах «Чужие тайны» (Алик), «Неприкосновенные» (Иван Нестерович Муфрич), «Ефросинья» (Пахомов), «Сашка» (Ярик), «Узнай меня, если сможешь» (Юрка Савельев), «Лабиринты судьбы» (Денис), «По законам военного времени» (лейтенант госбезопасности Фишман), «Подкидыши» (Илья), «Забудь и вспомни» (Мозоль), «Депутатики» (Валерий Олегович Брыль), «Что делает твоя жена?» (Сергей Маслов).

Ада Роговцева

Ада Роговцева – одна из любимейших актрис украинского кинематографа. Ее героини на экране – душевные, гордые и внутренне аристократичные женщины. Творческая биография артистки началась в Украине, и своей родине она никогда не изменяла.

Сейчас Ада Николаевна входит в десятку самых знаменитых украинских актрис, по-прежнему снимается в кино и работает в антрепризных спектаклях, а также участвует в политической жизни страны.

Ада Роговцева — заслуженная артистка Украинской ССР (1960), народная артистка Украинской ССР (1967), народная артистка СССР (1978), Герой Украины (2007), член Телевизионной Академии искусств Украины (1997).

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