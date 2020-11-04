Гороскоп на 5 ноября 2020 года поможет определиться с правильным решением. Как вести себя в четверг? И каких правил нужно придерживаться? Читайте гороскоп на 5 ноября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

В этот день поведение Овна не будет отягощено излишними рамками условностей и приличий. Овну может даже на время показаться, что он выше этого. А вот окружающие могут быть на этот счет совсем другого мнения. И еще: будьте осторожнее с любопытством! Оно может завести вас слишком далеко.

Телец

Эмоции Тельца то и дело будут колебаться где-то между понятиями «надо» и «хочу». С одной стороны, накопившиеся дела будут настоятельно требовать заняться ими, с другой же – Тельцу захочется отвлечься от рутины и заняться чем-нибудь интересным. Чтобы не маяться в сомнениях, стоит подыскать такое занятие, в котором полезное совмещается с приятным.

Близнецы

День у Близнецов будет насыщен общением с самыми разными людьми. Возможны новые интересные знакомства или встречи, которые изменят текущие планы Близнецов. И хотя никаких радикальных перемен экстрасенсы не обещают, тем не менее, день может быть богатым на интересные повороты и новые впечатления.

Рак

На повестке дня у Рака первым пунктом будут стоять споры, ссоры и различного рода выяснения отношений. Увы, на другие события этот день будет небогат. А вот что касается споров и ссор, то их количество будет прямо пропорционально числу разговоров.

Лев

5 ноября в мысли Льва настойчиво будет врываться ветер дальних странствий. Постарайтесь не обнаруживать этого перед начальством – вряд ли оно это оценит. Но и противиться такому поветрию тоже не стоит. Гораздо лучше потратить день, чтобы обдумать и спланировать какие-нибудь будущие поездки или путешествия.

Дева

Дева рискует с головой погрузиться в атмосферу интриг, слухов и сплетен. Она может даже и сама не заметить, как станет разносчиком какой-нибудь не самой достоверной информации. Постарайтесь при этом хотя бы не скатываться до огульной критики (даже за глаза). Иначе это может осложнить ваши отношения с окружающими.

Весы

Весам крайне полезно совершить выход в свет. То есть оказаться в тех местах, где обычно собираются если и не сливки общества, то, по крайней мере, публика со вкусом и статусом. Можно, к примеру, посетить премьеру нового фильма или интересную выставку. Именно в этих местах Весы сегодня имеют все шансы завести неожиданное знакомство, которое впоследствии очень благотворно скажется на их судьбе. Но при этом неукоснительно придерживайтесь всех карантинных правил!

Скорпион

5 ноября Скорпиону неплохо будет устроить у себя дома настоящий праздник. Единственное, Скорпиону следует не слишком увлекаться спиртными напитками и избегать скользких тем в общении.

Стрелец

В этот день Стрельцу совершенно дикой покажется сама мысль о том, что можно усидеть в четырех стенах. Не важно как, и не важно куда, – для Стрельца главное совершить если и не путешествие, то хотя бы элементарную прогулку.

Козерог

Козерогу захочется устроить праздник, причем не столько для тела, сколько для души. Этот день хорошо провести в общении с любимым человеком, желательно в романтической обстановке. А вот сложных и скользких тем в разговоре лучше избегать. Поговорите о чем-нибудь пустяковом, но приятном, а все серьезные дела отложите на потом.

Водолей

Чем-чем, а сдержанностью Водолей в четверг отличаться не будет! Попытаться быть сдержаннее, конечно, не помешает, но вряд ли это получится. Водолей может наговорить окружающим кучу гадостей и обрести врагов. Но может и наоборот: переключиться на позитив и обрести такую же кучу друзей.

Рыбы

Рыб потянет туда, где люди веселятся и жизнь бьет ключом! При этом эмоции самих Рыб не будут выплескиваться через край. Просто им будет приятно находиться в веселых компаниях, заражаясь беззаботной атмосферой общего праздника. Но помните, коронавирус не дремлет!

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