6 признаков того, что человек вам врет

Как утверждают психологи, чтобы вывести человека на чистую воду и поймать на лжи, не обязательно проводить сложные тесты. Достаточно знать основные признаки и уловки, которые свидетельствуют о том, что человек говорит неправду. Какие? Читайте наш материал и вы все узнаете.

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Шаг назад

Собеседник, который пытается вас обмануть, подсознательно чувствует дискомфорт. Чтобы скрыть свои переживания, он неосознанно делает шаг назад, как бы пытаясь защититься от вас, ведь вы несете потенциальную угрозу. Однако если лжец убежден, что его не поймают, то он будет чувствовать себя уверенно.

Скрещенные руки

Скрещенные руки — один из самых явных признаков того, что человек не настроен на задушевную беседу. Такой жест может свидетельствовать не только о лжи, но и о том, что ваш визави явно не в восторге от беседы и намеренно что-то скрывает. Если, например, такую позу человек принимает после важного вопроса к нему, то это, скорее всего, является свидетельством лжи.

Разговор в сторону

Вы часто встречали людей, которые во время разговора с вами не смотрят в глаза, а отводят взгляд или даже поворачивают голову в сторону. Чаще всего такие жесты говорят о том, что собеседник не настроен сейчас на откровенную беседу. Или же вы ему просто катастрофически неприятны. Однако в редких случаях такое поведение может ни о чем не говорить. Да, существуют люди, которые со всеми разговаривают именно так.

Собеседник прячет руки

Если при ответе на вопрос собеседник начинает прятать руки — это первый признак его неискренности. Попытки спрятать свои ладони или руки полностью от постороннего взгляда зачастую являются верным признаком попытки обмануть. Чаще всего ладони прячут в карманы, за спину и вообще куда угодно, лишь бы скрыть их от прямого взгляда собеседника.

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Человек закрывает лицо

Когда собеседник не настроен откровенничать или просто хочет скрыть некоторую информацию, это подсознательно отображается на лице и микромимике. Человек зачастую неосознанно прикасается ко рту, носу, может почесать нос или подбородок. Если собеседник дотрагивается к губам либо закрывает рот — это неосознанная попытка остановить самого себя, прервать свою речь. Также любые изменения в мимике лица могут свидетельствовать о лжи.

Бегающий взгляд

Бегающий взгляд зачастую является не признаком лжи, а признаком активного поиска какого-либо решения. А значит, ваш визави еще не придумал свой ответ. Чем серьезнее проблема, над которой работает мозг, тем активнее рождаются зоны возбуждения в коре головного мозга. Такое поведение свидетельствует о панике или испуге. Чтобы вывести лжеца на чистую воду, достаточно просто задать несколько наводящих вопросов. И, исходя из ответов, прижать и заставить признаться.

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