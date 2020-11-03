Маникюр в школу ‒ одна из главных составляющих модного образа юной девушки. В материале читайте о том, какой маникюр лучше всего сделать в школу.

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Во-первых, стоит помнить о том, что маникюр должен делать мастер в хорошем салоне. Все материалы ‒ пилочки, щипцы и прочее ‒ должны быть или одноразовыми, или простерилизованными. В противном случае вы рискуете подцепить грибок. Помните о том, что в школу нужно приходить с короткими ногтями.

При выборе дизайна ногтей стоит избегать ярких цветов, поэтому лучше всего остановить свой выбор на более пастельных, мелковых или нюдовых оттенках.

Французский маникюр

Классика всегда актуальна. Этот вид маникюра никогда не выйдет из моды. Он достаточно спокойный и подойдет как для взрослой женщины, так и для юной девушки.

Если школьная политика позволяет, то можно поиграться с дизайном и сделать некоторые вариации на тему французского маникюра.

Нюдовый маникюр

Нюдовый маникюр выглядит очень нежно и женственно. К тому же он никогда не вызовет недовольство учителя или директора школы.

Если есть возможность, можно сделать интересный дизайн. Только помните, во всем нужно знать меру.

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Розовый маникюр

В этом случае мы не говорим о цвете взбесившейся Барби. Мы имеем в виду нежные розовые оттенки. Они могут быть как матовыми, так и с небольшим количеством блесток.

Маникюр с геометрическим рисунком

Если в основе такого маникюра лежит лак неброских оттенков, то небольшие геометрические рисунки могут сделать его более стильным.

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