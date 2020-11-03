Гороскоп на 4 ноября 2020 года поможет определиться с правильным решением. Как вести себя в среду? И каких правил нужно придерживаться? Читайте гороскоп на 4 ноября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

С самого утра Овну может не давать покоя какая-то глобальная идея. Овен будет обдумывать ее целый день, однако скорее всего до самого вечера от этой идеи ничего путного так и не родится. Хотя если все-таки родится — это будет действительно что-то с чем-то!

Телец

Тельца практически во всем может сопровождать чувство недовольства. Обычные, повседневные дела будут продвигаться с трудом, что явно не наполнит Тельца оптимизмом. Вероятно, ему захочется как-то излить свое раздражение на окружающих. Делать этого не следует, ведь положительного эффекта не будет, а вот отношения испортятся. Лучше уж просто перетерпеть этот день.

Близнецы

Близнецам захочется любым способом взбодрить окружающих и увлечь их чем-то интересным. Однако делать это как раз не рекомендуется! Во-первых, раскачать кого-то 4 ноября будет очень трудно. Во-вторых, если же это все-таки удастся, результат может оказаться совсем не таким радужным, как представляется Близнецам. Поэтому лучше в среду никого не трогать, а заняться своими делами.

Рак

Энергетический потенциал Рака будет не меньше, чем у динамита! Вопрос лишь в том, какое применение этой энергии найдет сам Рак. Если ваша кипучая деятельность будет направлена в какое-то полезное русло, вы за один день будете способны сделать столько, сколько другие не смогли бы и за месяц. А вот если эта энергия будет направлена куда-то не туда… К сожалению, динамит является динамитом!

Лев

Льву выпадет редкая возможность заняться счастливым ничегонеделанием! События этого дня смело можно пустить на самотек. Во-первых, потому что изменить их ход Лев все равно никак не сможет. Во-вторых, любые попытки повлиять на ситуацию сегодня не приведут ни к чему, кроме хаоса и суеты. Ну, а без вмешательства Льва все организуется пусть и не сразу, зато само собой.

Дева

Дева может обнаружить в себе генеральские способности! По крайней мере, желание покомандовать будет возникать в течение дня регулярно. При этом нерасторопность окружающих и их желание уклониться от своих обязанностей будут вызывать удивление и раздражать Деву. Сама же Дева (как это принято у генералов) расторопностью в этот день тоже отличаться не будет.

Весы

В голове у Весов прочно поселится мысль о том, что статус — это деньги, и чем больше у вас финансов, тем крепче ваше положение в обществе. Поскольку вопрос социального статуса будет волновать Весов с удвоенной силой, весь день они могут провести в раздумьях о том, как разбогатеть. За этими мыслями день и пройдет незаметно. К сожалению, шансов реально разбогатеть в среду будет немного.

Скорпион

Если Скорпион уже ранее затеял какое-то большое дело по дому, то по инерции оно будет продвигаться на удивление легко. А вот все остальное у Скорпиона будет валиться из рук. Элементарные дела по хозяйству могут превратиться в пытку и испытание для нервов. Даже простая яичница может беспощадно подгореть, а тарелка — разбиться при мытье. Поэтому по возможности лучше свести все домашние хлопоты к минимуму.

Стрелец

Стрелец может почувствовать небывалый подъем духа и энтузиазм — увы, не всегда уместный. Он то и дело будет вдохновляться на различные подвиги, вот только осуществление этих подвигов оставляет желать лучшего. Если Стрелец не хочет повторить судьбу того бедняги, который в ревностной молитве разбил себе лоб, ему будет полезно ограничить в этот день свою неукротимую жажду деятельности.

Козерог

Козерог рискует на собственном опыте почувствовать все тяготы сибаритства и эпикурейства. Удержаться от соблазна обременить свою фигуру и совесть какой-то вкусной высококалорийной пищей будет очень трудно. Поэтому если Козерог настроен на борьбу с килограммами, ему лучше не появляться в тех местах, где вкусно пахнет. И не надо себя обманывать, что, мол, один кусочек — это немного. Сегодня где один, там и пятнадцать!

Водолей

У Водолея день обещает пройти под известным девизом: «Все или ничего». И неизвестно, что из этого лучше. Если Водолей поддастся искушению дольше поспать и ничего не делать вообще, то день пройдет хотя и без больших достижений, зато спокойно. Но уж если сегодня он возьмется за дела, то пыль при этом может поднять такую, что мало не покажется! Так может, и правда, лучше отдохнуть?

Рыбы

День у Рыб пройдет под знаком пассивности и расслабления. Впрочем, это будет очень гармоничная пассивность. Сегодня Рыбы будут не склонны проявлять активность. При любой возможности расслабиться и ничего не делать, Рыбы с удовольствием отдадутся этому занятию. И это будет самым правильным решением.

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