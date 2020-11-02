Выходные в ноябре 2020: будут ли дополнительные выходные
02.11.2020
Сколько выходных дней в ноябре 2020 года? Когда и какие праздники ожидаются в последний осенний месяц? Получится ли запланировать небольшой отпуск? Читайте в материале.
Выходные в ноябре
Общее количество календарных дней — 30.
Рабочие дни — 21 день.
Выходные – 9 дней — 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 ноября.
В ноябре дополнительных выходных не намечается, так что украинцев ждет размеренный рабочий месяц.
Праздники в ноябре 2020
9 ноября — День украинской письменности и языка.
17 ноября — День студента.
21 ноября — День достоинства и свободы.
21 ноября — День десантно-штурмовых войск ВСУ — праздник украинских десантников.
Также в ноябре отмечается трагическая памятная дата — 24 ноября в Украине и во всем мире чтят память жертв голодоморов.
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