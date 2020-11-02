Какие нас ждут церковные праздники в ноябре 2020 года? Знать об этом необходимо точно, чтобы не делать лишних дел по дому и не забывать чтить традиции и религиозные обряды. Подробнее о церковных праздниках в ноябре 2020 года — читайте в материале.

1 ноября — перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского; день памяти пророка Иоиля; мученика Уара Египетского и с ним семи учителей христианских.

2 ноября — преподобного Гавриила Самтаврийского, архимандрита; великомученика Артемия Антиохийского; праведного отрока Артемия Веркольского.

3 ноября — преподобного Илариона Великого; перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского.

4 ноября — празднование Казанской иконы Божией Матери; день памяти равноапостольного Аверкия чудотворца; семи отроков, иже во Ефесе: свв. Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонина, Ексакустодиана (Константина) и Иоанна; празднование иконы Божией Матери.

5 ноября ― апостола Иакова, брата Господня по плоти; блаженного Иакова Боровицкого, Новгородского чудотворца (перенесение мощей).

6 ноября ― иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»; преподобного Зосимы Верховского; мученика Арефы и с ним 4299 мучеников.

7 ноября ― Димитровская поминальная суббота; мучеников Маркияна и Мартирия, нотариев Константинопольских; празднование Валкурийской иконы Божией Матери.

8 ноября ― великомученика Димитрия Солунского; воспоминание великого и страшного землетрясения, бывшего в Царьграде.

9 ноября ― мученика Нестора Солунского.

10 ноября ― Параскева Пятница ― день памяти мученицы Параскевы, именуемой Пятницей; святителя Арсения, первого архиепископа Сербского; преподобного Иова, игумена Почаевского; святителя Димитрия, митрополита Ростовского.

11 ноября ― преподобного Оврамия, архимандрита Ростовского; преподобного Авраамия Затворника, пресвитера и блаженной Марии, племянницы его; преподобномученицы Анастасии Римляныни.

12 ноября ― священномученика Зиновия и мученицы Зиновии; Озерянской иконы Божией Матери.

13 ноября ― мученика Епимаха Александрийского; апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула.

14 ноября ― бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана и матери их преподобной Феодотии.

15 ноября ― мучеников Акиндина, Пигаса, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними; празднование Шуйской иконы Божией Матери.

16 ноября ― мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона; обновление храма великомученика Георгия Победоносца в Лидде.

17 ноября ― преподобного Иоанникия Великого; священномучеников Никандра и Ермея.

18 ноября ― святителя Ионы, архиепископа Новгородского; мученика Галактиона и мученицы Епистимии; святителя Тихона Белавина.

19 ноября ― святителя Павла Первого, патриарха Константинопольского, исповедника; преставление преподобного Варлаама Хутынского.

20 ноября ― преподобного Лазаря Галисийского; мучеников Иерона, Исихия, Никандра, Афанасия, Маманта, Варахия, Каллиника, Феагена, Никона, Лонгина, Феодора, Валерия, Ксанфа, Феодула, Каллимаха, Евгения, Феодоха, Острихия, Епифания, Максимиана, Дукития, Клавдиана, Феофила, Гигантия, Дорофея, Феодота, Кастрикия, Аникиты, Фемелия, Евтихия, Илариона, Диодота и Аммонита, в Мелитине пострадавших.

21 ноября ― Собор Архистратига Михаила и других небесных Сил бесплотных.

22 ноября ― мучеников Онисифора и Порфирия; преподобной Матроны Константинопольской; преподобной Феоктисты Паросской; иконы Божией Матери «Скоропослушница».

23 ноября ― апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия.

24 ноября ― великомученика Мины Котуанского (Фригийского); мученика Викентия Августопольского (Сарагоского), диакона; блаженного Максима, Христа раде юродивого, мученика Виктора и мученицы Стефаниды; Иверско-Монреальской мироточивой иконы Божией Матери.

25 ноября ― вятителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского; преподобного Нила Постника; день памяти преподобного Нила Мироточивого; иконы Божией Матери «Милостивая».

26 ноября ― святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

27 ноября ― заговенье на Рождественский (Филиппов) пост (мясопуст); апостола Филиппа.

28 ноября ― начало Рождественского поста; мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива; преподобного Паисия Величковского; празднование икон Божией Матери Купятицкая, «Благоуханный цвет».

29 ноября ― апостола и евангелиста Матфея.

30 ноября ― святителя Григория чудотворца; преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия; иконы Божией Матери «Елеоточивая».

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