Как развивать ребенка? Пожалуй, каждая мама задает себе этот вопрос. Забота о развитии малышей до года — залог счастливой жизни вашего чада. Сегодня родители стараются обучать своих детей практически с пеленок. Какие существующие методики раннего развития ребенка, рассказала психолог и эксперт проекта «Таємниці ДНК» Татьяна Ларина. Подробности — в материале.

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Раннее развитие — обучение малыша с самого рождения. Каждый ребенок рождается с огромным потенциалом. В первые годы жизни в головном мозге малыша устанавливаются и укрепляются связи между нервными клетками. В этот период ребенку все интересно, он хорошо копирует поведение других и быстро запоминает информацию. А чтобы правильно и гуманно воспитать малыша, нужно использовать различные методики развития.

Методика раннего развития Глена Домана

Эта методика развития подходит детям в возрасте от одного месяца. В серию методик входят раннее чтение и обучения математике, а также физические нагрузки. Суть метода Домана заключается в том, что мозг ребенка развивается только тогда, когда работает. Поэтому главная задача родителей — обеспечить нагрузку.

Для начала важно познакомить малыша с окружающим миром: с явлениями, предметами быта. Это, как правило, делают с помощью карточек Домана. Например, на карточке обязательно должно быть изображение фрукта и написано его название. Такая методика развития ребенка дает возможность с раннего детства запоминать образы, их названия, а со временем научиться читать.

Методика раннего развития Сесиль Лупан

Главный принцип этой методики заключается в тесном общении родителей и детей. Родители часто путают понятия «внимание» и «опека». Внимание — это общение с ребенком, ответ на интересующие его вопросы и похвала талантов малыша. А опека мешает развитию ребенка, ограничивает свободу действий и сводит внимание к бытовым вещам. Родители, которые заботятся о собственном чаде, уделяют меньше внимания развитию ребенка как личности.

Основа методики развития заключается в обучении детей без навязывания мыслей взрослых. Нужно развивать малыша в разных сферах, раскрывать в нем таланты. Дарить ребенку любовь и тепло, не относиться к нему свысока, общаться на равных. И познания малыша будет вызвано интересом, а не строгими требованиями.

Методика раннего развития Марии Монтессори

Итальянский педагог Мария Монтессори разработала специальную методику развития ребенка, которая славится игровой формой обучения. Задача взрослого — обеспечить пространство для малыша, чтобы он развивал свой творческий потенциал. Взрослые должны четко понимать, что интересует ребенка, обращая внимание на его увлечения. Для этого необходимо обустроить комнату так, чтобы малыш мог легко достать необходимое. Важно приобрести детский столик и стульчик для занятий.

Методика раннего развития Масару Ибука

Основной принцип этой методики — развитием детей необходимо заниматься с первых дней их жизни. Ибука считает, что реальные возможности ребенка ограничены во времени. Поэтому нужно воспитывать гения с раннего детства. До трех лет мозг формируется на 70—80%. А в дальнейшей жизни пригодятся те знания, которые родители успели заложить ребенку до этого возраста.

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Для повышения творческого потенциала и развития ребенка Ибука предлагает учить наизусть стихи, перестать смотреть мультфильмы, вместо этого — изучать творения Рембрандта и Леонардо да Винчи. И даже танцевать не под детские песни, а под классическую музыку.

Методика раннего развития Тюленева

Обучение счету, чтению и осознание особенности различных предметов — главная основа методики раннего развития Тюленева. В качестве учебных материалов желательно использовать карточки с буквами, цифрами, нотами, магнитную азбуку, компьютер, картинки с видами фруктов и птиц. Главная задача родителей — заинтересовать малыша игровыми занятиями.

Развитие детей до года направлено на совершенствование знаний вашего чада. Создайте приятную атмосферу для своего малыша, чтобы он проявил собственную уникальность. Не упустите возможность всесторонне развить ребенка всеми возможными методами и сделать его будущее счастливым!

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Известный психолог Татьяна Ларина рекомендует родителям много разговаривать со своим ребенком, уделять ему достаточно внимания и научиться слушать:

«Мамы часто считают, что если ребенок не говорит — то им тоже нужно молчать. И это неправильно. Все, к чему прикасаются дети, называйте своими именами. И повторяйте информацию от одного до трех раз. Поскольку у детей маленькая концентрация, они трудно запоминают с первого раза».

По словам психолога, малыш может усвоить азбуку в первые годы своей жизни. Для этого родителям нужно заниматься с ребенком, указывать на буквы и проговаривать сам звук, а не то, как называется буква.

«Если вы хотите, чтобы ребенок в будущем свободно разговаривал на иностранных языках, — учите его с детства. Малыш сначала будет смешивать два языка, но потом их разделит. И главное — не повышайте голос, не ругайте за ошибки свое чадо».

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