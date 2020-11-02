«Любовь с ароматом кофе»: топ-5 фактов о сериале

Сегодня, в 20:15 состоится премьера первого из ряда романтических сериалов ― «Любовь с ароматом кофе». Новая мелодрама – работа непревзойденной команды Галины Балан-Тимкиной. Но почему сериал должен посмотреть каждый? Читайте топ-5 фактов о сериале «Любовь с ароматом кофе» прямо сейчас!

Необычная история любви. 27-летняя красавица Аля – мать-одиночка, которая работает баристой и воспитывает 5-летнего сына. Бывший парень бросил ее одну с ребенком. Девушка долго никого не подпускала к себе, пока не встретила мажора Гошу. Веселый, легкий, ураган эмоций. Аля впервые за долгое время подумала, что Гоша – тот мужчина, с которым можно шагать по жизни легко и просто. Она считала, что у них все серьезно, и ждала предложения руки и сердца. Но на самом деле Гоша больше всего боялся, что девушка заведет разговор о семье. Аля знакомится с другом Гоши – Костей, и начинается целый водоворот интриг! Топовые актеры. В новом сериале на телеканале СТБ сыграли одни из лучших актеров Украины. Среди них: Александр Соколов, Ирина Мельник, Наталья Васько и другие. Локации красивого Киева. Съемки сериала проходили в столице Украины – Киеве! Поэтому его жители и гости узнают в кадре много красивых и знакомых локаций: кафе на Воздвиженке, ресторан «Прага», «City beach club» в «Ocean Plaza» и многие другие. В сериале снялась известная украинская певица и актриса Алина Гросу! В фильме «Любовь с ароматом кофе» актриса играет уже привычную роль «девушки с характером». Генеральным продюсером фильма выступила Галина Балан-Тимкина. В производстве сериалов Галина Балан-Тимкина работает более 15 лет, она сотрудничала со многими телеканалами, была креативным продюсером Star Media. Участвовала в создании рейтинговых сериалов «Акушерка», «Спецы», «Анна Герман» и «Офицерские жены».

Не пропустите премьеру сериала «Любовь с ароматом кофе» уже сегодня в 20:15 на телеканале СТБ!

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