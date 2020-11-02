Уже известно, что StarLight Production для телеканала СТБ снял ряд романтических сериалов, которые выходят каждую пятницу на протяжении осени. Генеральный продюсер ― Галина Балан-Тимкина. Сегодня в 20:15 состоится показ первого из них ― «Любовь с ароматом кофе». Читайте сюжет новой мелодрамы «Любовь с ароматом кофе» прямо сейчас!

Красавица Аля – мать-одиночка, работает баристой и воспитывает 5-летнего сына. Бывший парень бросил ее одну с ребенком. Девушка долго никого не подпускала к себе, пока не встретила мажора Гошу. И впервые за долгое время подумала, что он ― тот мужчина, с которым можно шагать по жизни легко и просто. Но Гоша бросает Алю. В это время она встречает его друга Костю, который предлагает ей сделку: сыграть роль его несносной, бесцеремонной невесты, чтобы семья и думать перестала о женитьбе Кости. Но все идет не по плану…

В главных ролях: Дана Абызова, Тимофей Каратаев, Александр Соколов, Наталья Васько, Ирина Мельник.

Режиссер-постановщик: Олег Туранский

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