«Любовь с ароматом кофе»: количество серий и график выхода

25 сентября в 19:00 состоится премьера одного из романтических сериалов, которыми телеканал СТБ будет радовать зрителей каждую пятницу, ― «Любовь с ароматом кофе». Генеральным продюсером фильма выступила Галина Балан-Тимкина. Количество серий и график выхода сериала «Любовь с ароматом кофе» — в материале.

График выхода сериала:

2 ноября, 20:15 — 1 серия

2 ноября, 22:49 — 2 серия

3 ноября, 20:15 — 3 серия

4 ноября, 22:49 — 4 серия

Режиссер-постановщик: Олег Туранский

В ролях: Дана Абызова, Тимофей Каратаев, Александр Соколов, Наталья Васько, Ирина Мельник и др.

Не пропустите премьеру сериала «Любовь с ароматом кофе» уже сегодня в 20:15 на телеканале СТБ!

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