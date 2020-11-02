«Любовь с ароматом кофе»: количество серий и график выхода
02.11.2020
25 сентября в 19:00 состоится премьера одного из романтических сериалов, которыми телеканал СТБ будет радовать зрителей каждую пятницу, ― «Любовь с ароматом кофе». Генеральным продюсером фильма выступила Галина Балан-Тимкина. Количество серий и график выхода сериала «Любовь с ароматом кофе» — в материале.
График выхода сериала:
- 2 ноября, 20:15 — 1 серия
- 2 ноября, 22:49 — 2 серия
- 3 ноября, 20:15 — 3 серия
- 4 ноября, 22:49 — 4 серия
Режиссер-постановщик: Олег Туранский
В ролях: Дана Абызова, Тимофей Каратаев, Александр Соколов, Наталья Васько, Ирина Мельник и др.
Не пропустите премьеру сериала «Любовь с ароматом кофе» уже сегодня в 20:15 на телеканале СТБ!
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