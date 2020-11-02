Сегодня, в 20:15 состоится премьера первого из ряда романтических сериалов, которыми телеканал СТБ будет радовать зрителей каждую пятницу, ― «Любовь с ароматом кофе». Читайте анонс 1―4 серий фильма «Любовь с ароматом кофе» прямо сейчас!

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Красавица Аля ― мать-одиночка, работает баристой и воспитывает 5-летнего сына. Бывший парень бросил ее одну с ребенком. Девушка долго никого не подпускала к себе, пока не встретила мажора Гошу. И впервые за длительное время подумала, что он ― тот мужчина, с которым можно шагать по жизни легко и просто. Но Гоша бросает девушку. В это время Аля встречает друга Гоши Костю, который предлагает ей сделку: сыграть роль его несносной, бесцеремонной невесты, чтобы семья и думать перестала о женитьбе Кости. Но все идет не по плану…

Режиссер-постановщик: Олег Туранский

В ролях: Дана Абызова, Тимофей Каратаев, Александр Соколов, Наталья Васько, Ирина Мельник и др.

Не пропустите премьеру сериала «Любовь с ароматом кофе» уже сегодня в 20:15 на телеканале СТБ!

Video: «Любовь с ароматом кофе»: анонс 1―4 серий Читайте анонс 1―4 серий фильма Любовь с ароматом кофе прямо сейчас

Video: «Любовь с ароматом кофе»: анонс 1―4 серий Читайте анонс 1―4 серий фильма Любовь с ароматом кофе прямо сейчас

Video: «Любовь с ароматом кофе»: анонс 1―4 серий Читайте анонс 1―4 серий фильма Любовь с ароматом кофе прямо сейчас

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