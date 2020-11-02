Если надумали взяться за смену образа и прически, то лучше для начала обратиться к лунному календарю. Стричься всегда необходимо в благоприятные дни, чтобы правильно пустить энергию в свое тело. Ведь не секрет, что именно благодаря волосам мы способны хранить положительные или негативные эмоции. Читайте лунный календарь стрижек на ноябрь 2020 года от Ярославы Федоровой.

Благоприятные дни для стрижки волос в ноябре 2020 года:

1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 27 и 28 число.

Неблагоприятные дни для стрижки волос в ноябре 2020 года:

5, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 и 30 число.

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