Лунный календарь садовода-огородника на ноябрь 2020 года поможет правильно спланировать работу с почвой и растениями. Каждому садоводу и огороднику предстоит проделать немало манипуляций для получения щедрого урожая в будущем году. Когда лучше всего начать? Какие дни благоприятные? Узнайте в нашем лунном календаре садовода-огородника на ноябрь 2020 года.

1 ноября – хороший день для замачивания и проращивания семян, посева и посадки на хранение, но не на семена растений, которые растут медленно: деревьев, кустарников, многолетников и т. д.

2 ноября – в этот день рекомендуется подготовиться к посеву, можно замочить семена и положить их для проращивания во влажную ткань. Можно заняться поливом растений, но окучивать и рыхлить в прикорневой зоне нужно осторожно.

3 ноября – благоприятный день для посева и посадки вьющихся растений, а также тех, которые имеют усы (земляника, фасоль, горох), ампельных и декоративных растений со свисающими, стелющимися или ползучими стеблями.

4 ноября – в этот день рекомендуется сеять и сажать культуры с вьющимися, ползучими и стелющимися стеблями (огурцы, земляника и декоративные ампели). Можно рыхлить сухую почву, прореживать и окучивать всходы, удалять сорную траву, проводить обработку растений инсектицидами или фунгицидными средствами, формировать растения обрезкой, делать санитарную прочистку крон, удалять ненужные усы у клубники.

5 ноября – этот день желательно посвятить работе с наземной частью растений. Рекомендуется посев и посадка, пересадка большинства растений, особенно однолетников, на высокий урожай, но не для хранения и не на семена, посев и посадка декоративно-лиственных растений.

6 ноября – в этот день можно посадить рябину, грушу, калину, землянику, виноград, крыжовник, сливу. В то же время следует воздержаться от посева, посадки и пересадки клубневых, ампельных и вьющихся растений.

7 ноября – благоприятное время для посадки деревьев и декоративных кустарников, с которых не предполагается снимать богатый урожай, а также пересадки растений, имеющих крепкие корни. В этот день можно убирать на длительное хранение все культуры, включая выкопку картофеля, выкапывать луковицы и клубни, собирать семена, плоды и корнеплоды на семена, собирать семена лекарственных растений и трав, срезать цветы и ненужные побеги, формировать кроны.

8 ноября – рекомендуется сажать декоративные деревья и кустарники, от которых не ожидается урожая плодов, а также пересаживать растения с крепкой корневой системой. В этот день можно продолжать убирать урожай и закладывать его на длительное хранение, обрабатывать землю (вспашка, перекапывание, прополка), обрабатывать растения от грибков и вредителей, выкапывать и закладывать в хранилище цветочные клубни и луковицы, собирать семена и лекарственное сырье, срезать цветы, удалять ненужные побеги.

9 ноября – из огородных культур сеять и сажать в этот день можно только скорцонеру, горчицу, валериану и фенхель. Можно убирать на хранение собранные плоды и корнеплоды, клубни и луковицы цветов, собирать семена и лекарственные растения, срезать цветы, если они еще есть.

10 ноября – день благоприятствует посеву и посадке не на обильный урожай однолетних цветов, невысоких декоративных деревьев и кустарников, не предназначенных для плодоношения, вьющихся и ползучих растений, земляники.

11 ноября – благоприятный день для борьбы с вредителями и болезнями. День подходит для посева и посадки растений со стелющимися, ползучими, свисающими стеблями и воздушными корнями, также можно сеять в теплице однолетние цветы и овощи, сажать невысокие декоративные кустарники и деревья.

12 ноября – рекомендуется сажать клубневые цветы и декоративные кустарники, в том числе розы. Хорошо будут развиваться и посаженные в этот день стеблеплодные, клубнеплодные и корнеплодные растения, а также зерновые, бобовые, плодово-ягодные культуры и зелень.

13 ноября – хороший день для посадки всех клубневых цветов, кустарников и роз, посева, посадки на долгое хранение и на семена и пересадки растений со стеблеплодом подобных кольраби, корнеплодных и клубнеплодных, включая картофель, зеленных, зерновых и других овощных и плодово-ягодных культур.

14 ноября – благоприятный день для посева и посадки пряных, цветочных, лекарственных трав и растений, особенно имеющих жало, шипы, колючки или острые листья и плоды, а также вьющихся, плетистых растений и зерновых.

15 ноября – новолуние. В этот день все растения уязвимы, поэтому не рекомендуется сажать, сеять, прививать, окучивать, перекапывать и рыхлить землю. Можно подготавливать семена к посеву, закладывать органику в компост, собирать урожай, стричь траву на газоне, полоть сорняки, вырезать дикую поросль, больные и засохшие побеги, обрабатывать растения от болезней и вредителей.

16 ноября – рекомендуется посев и посадка растений на семена, у них будет обильная зелень, но урожай будет незначительным. Также этот день благоприятен для посева и посадки декоративно-цветущих растений, растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем, быстрорастущих лекарственных растений, посадки саженцев и черенков, в том числе фруктово-ягодных растений.

17 ноября – благоприятный день для выгонки зелени (лук репчатый, чеснок, корни петрушки) и посадки вьющихся растений и деревьев. Можно выкапывать луковицы и клубни на хранение, укоренять черенки, собирать семена, срезать ненужные побеги и формировать кроны, обрабатывать растения от вредителей и болезней, заниматься зимними заготовками. Не рекомендуется делать обрезку и проводить полив растений.

18 ноября – рекомендуется посев, посадка на долгое хранение и на семена, пересадка овощных растений, особенно корнеплодных и луковых. Также день благоприятен для посева и посадки деревьев и кустарников, зерновых, многолетних растений, зимующих в открытом грунте.

19 ноября – день благоприятен для посадки овощей, дающих наземные плоды (они будут долго храниться и дадут хорошие семена). Также можно сажать древовидные растения и кустарники и растения, которые в будущем будут использованы как подвои, сеять и сажать под зиму многолетние растения, которые зимуют в открытом грунте.

20 ноября – в этот день рекомендуется посев и посадка экспериментальных цветов с целью получения экземпляров, необычных по форме и расцветке, а также лука-севка и луковичных цветов.

21 ноября – в этот день можно собирать урожай, плоды будут богаты микроэлементами и витаминами. Также можно выкапывать корнеплоды (они будут отличаться целебными свойствами), сажать и пересаживать растения, которые впоследствии будут отличаться стремительным ростом и богатым плодоношением, обрабатывать землю (рыхление, обильный полив), проводить прикорневую подкормку минеральными удобрениями, прививать, черенковать, пасынковать; собирать семена.

22 ноября – благоприятный день для посева, посадки и пересадки любых растений, особенно овощных, высадки рассады, посева цветочных растений, полива и рыхления.

23 ноября – в этот день рекомендуется сеять, сажать и пересаживать цветы, а также растения, дающие наземные плоды. Кроме того, можно высаживать в теплицу рассаду овощей.

24 ноября – благоприятный день для посева и посадки рассадой баклажанов, томатов, болгарского перца, брокколи, цветной и савойской капусты, огурцов, кабачков, патиссонов, нута, бобов, фасоли.

25 ноября – рекомендуется посев зелени для выращивания в домашних условиях или зимней теплице. Для растений, выращиваемых в комнатных условиях, благоприятен «сухой полив» ― рыхление поверхностной корочки почвы, разрушающее капилляры, которые вытягивают влагу из глубины.

26 ноября – в этот день рекомендуется посев, но не посадка быстрорастущих вершков не для хранения и не на семена, для которых основная цель – наращивание зеленой массы, т.к. прочный стебель не успевает сформироваться, семена не успевают созреть или плохо сохраняют сортовые особенности, а урожайность плодов будет снижена.

27 ноября – хороший день для замачивания и проращивания семян, посева и посадки на хранение, но не на семена любых медленно растущих растений (деревья, кустарники, многолетники).

28 ноября – благоприятный день для посева и посадки огородных культур, дающих наземные плоды, а также садовой земляники, кустов, деревьев и многолетников. В теплых регионах еще не поздно посадить грушу, алычу, рябину и калину.

29 ноября – благоприятный день для посева и посадки овощей, дающих наземные плоды. Также можно посеять зелень и пряности (фенхель, анис, укроп, кресс-салат), эффективной станет посадка шпината, спаржи и артишоков.

30 ноября – полнолуние. В день полнолуния не стоит заниматься посевом, посадкой и пересадкой, однако это время можно посвятить уходу за растениями (прополка, прореживание и обработка от грибковых заболеваний и вредных насекомых).

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