Что приготовил нам ноябрь — знают звезды. Следуйте астрологическому прогнозу и точно останетесь в плюсе. Кому уделить время личной жизни? Кому с головой окунуться в работу? Читайте в гороскопе на ноябрь 2020 года от экстрасенсов СТБ!

Гороскоп на ноябрь — Овен

В ноябре Овны начнут прислушиваться к себе, но и также к проблемам других людей. Поэтому готовьтесь весь месяц предлагать утешение и свою помощь друзьям. В личных отношениях вы можете застрять в конфликте между желанием стабильности и свободы. В обсуждениях следует стремиться к объективности и дальновидности, а не поддаваться эмоциям.

Гороскоп на ноябрь — Телец

Вы продолжаете поддерживать связь с другими людьми, даже если они не разделяют ваши взгляды и образ жизни. Однако отличаетесь с большой терпимостью, и это делает вас сейчас чрезвычайно приятным собеседником. Кажется, что ваша сила и целеустремленность поглощают негативное настроение, исходящее от других. Только будьте осторожны, чтобы не превратиться в «эмоциональную свалку». Заботьтесь и о себе!

Гороскоп на ноябрь — Близнецы

На данный момент у вас огромный творческий и организаторский талант. Пора запускать проект, которым вы давно хотели заняться. Положительным моментом в этом является то, что вы встретите несколько препятствий, которые обучат вас новому. Вы также обретете выгодные предложения для инвестиций.

Гороскоп на ноябрь — Рак

В ноябре вы осознаете, что думаете и действуете очень эгоистично. Важно, чтобы в своей профессиональной жизни вы время от времени поднимали перед собой зеркало и критически задавались вопросом, всегда ли ваши собственные взгляды и действия правильны. И знайте, что духовные ценности всегда важнее материальных.

Гороскоп на ноябрь — Лев

Львы начнут наконец-то жить вместе со своим близким человеком! Жить гармонично и в хорошем настроении. Ноябрь позволит вам исследовать глубокие и духовные стороны вашего существа. Возможно, в этом поможет хорошая книга или долгие беседы с друзьями. Чем бы вы ни занимались, этот период будет для вас чрезвычайно плодотворным.

Гороскоп на ноябрь — Дева

Ноябрь гарантирует, что вы получите необходимую поддержку в нужный момент. Ваше начальство будет довольно хорошо относиться к вам. Поддержание этих хороших отношений может быть очень полезным для карьеры. В этом месяце созданы все необходимые условия, чтобы направить ваше профессиональное будущее в позитивное русло.

Гороскоп на ноябрь — Весы

В этом месяце не нужно беспокоиться о своем здоровье. Постоянное чувство физической и умственной податливости сопровождает все ваши действия. Будьте осторожны, чтобы не потерять энергию и силу. Даже если ваше тело в прекрасной форме, не стоит подвергать его слишком сильным испытаниям. Будьте осторожны и аккуратны.

Гороскоп на ноябрь — Скорпион

Если вы ищете устойчивых отношений, то в этом месяце будете разочарованы. Много ожидать от случайных встречных не стоит. Более того, пару свиданий не гарантируют счастливого будущего. Мыслить нужно критично. Если у вас есть партнер, то в ноябре с ним могут возникнуть проблемы. Решить все помогут терпимость и умение слышать.

Гороскоп на ноябрь — Стрелец

В своем кругу друзей вы должны стараться прислушиваться к женским советам и следовать им. Неожиданные перспективы могут подвернуться вам и предложить совершенно новые возможности. В настоящий момент вы получаете желаемую поддержку, особенно в семейном окружении. Откиньтесь на спинку кресла, расслабьтесь и наслаждайтесь этими моментами в полной мере.

Гороскоп на ноябрь — Козерог

В этом месяце вы в гармонии с собой и своим окружением. В суете повседневной трудовой жизни пропадет необходимая человечность. Однако к середине месяца вы быстро возьмете себя в руки и поймете, что нужно помогать и поддерживать! Эта помощь будет принята с благодарностью, и вы будете рады помочь в кризисной ситуации близкому человеку. Такие эмоции зарядят вас на новые подвиги.

Гороскоп на ноябрь — Водолей

К сожалению, для занятий спортом в ноябре у вас может не хватить драйва. Найдите единомышленников, которые будут мотивировать вас заниматься спортом. Почему звезды концентрируют внимание именно на этом? Вы эмоционально истощены и теряете вкус к жизни. Чтобы восполнить свою энергию, займитесь физическими нагрузками. Тогда сразу наладится все и в личной жизни, ведь вам будет куда сбросить негатив.

Гороскоп на ноябрь — Рыбы

В настоящий момент вы хорошо ладите со своей второй половиной. Кризис позади. Вы проявляете терпимость и понимание по отношению друг к другу и, таким образом, часто избегаете серьезных споров. Но чтобы удержать это все на плаву, уделяйте большую часть времени второй половине. Больше говорите, делайте подарки и сюрпризы. Ноябрь может послужить базой для нового этапа взаимоотношений!

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