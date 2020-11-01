Гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года расскажет, какие повороты судьбы и трудности уготовили звезды для каждого знака зодиака. Чего лучше избегать, а на что, наоборот, стоит обратить внимание? Кто может достичь небывалых высот и встретить вторую половинку, а кому придется встретиться с собственными страхами и побороть их? Подробнее читайте в гороскопе на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года от экспертов СТБ.

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Гороскоп на неделю — Овен

Вам хочется, но колется: нет сил и времени на любовные отношения. В итоге будет расти недовольство второй половинкой. Если вы одиноки, присмотритесь к окружению. Но в брак пока вступать не стоит. Что касается работы, то тут все стабильно. Хотя больше ответственности не помешает.

Гороскоп на неделю — Телец

В начале недели возможно неожиданное поступление денег. Попробуйте испытать удачу и купить лотерейный билет, только не спускайте на это все свои сбережения. В выходные будьте терпеливее с семьей, не показывайте эмоции. Лучше отдайте предпочтение спокойному отдыху или генуборке.

Гороскоп на неделю — Близнецы

В первую половину недели максимально используйте творческую энергию. Вам повезет в конкурсах и состязаниях. Однако не стоит использовать грязные игры для достижения цели. Ближе к пятнице ждите романтических свиданий, развлечений. А вот бытовые дела у вас не пойдут. Не забудьте заглянуть к родителям в воскресенье.

Гороскоп на неделю — Рак

Эта неделя сулит успех во многих делах. Однако вам стоит перестать сомневаться в своих силах. Решительность ― ваше все. Ближе к четвергу может подвернуться прекрасная возможность проявить себя, однако во многих случаях придется перестать стесняться выражать свое мнение. В выходные дни встречайтесь с друзьями и родными. Больше отдыхайте.

Гороскоп на неделю — Лев

На этой неделе не стоит спешить, это может привести к травмам. В понедельник и вторник нежелательно начинать что-то новое. Ограничьтесь мелкими делами и постарайтесь оградить себя от неприятных встреч. А вот ближе к пятнице можно потихоньку планировать свое будущее. Только обсудите планы с любимым человеком, иначе могут возникнуть ненужные обиды.

Гороскоп на неделю — Дева

На этой неделе вы просто обязаны отдохнуть. Берите отпуск и поезжайте в теплые края. Там вас ждет или приятное знакомство, или удачный шопинг. Только помните о безопасности, носите маску и не забудьте про антисептик. Также обратите особое внимание на свое здоровье. И не пытайтесь придумывать отговорки, иначе так и останетесь одни.

Гороскоп на неделю — Весы

Марафон вашей жизни выходит на новый поворот, некоторое время дорога будет идти в гору. От вас потребуется много душевных и физических сил. Старайтесь не перенапрячься. В среду устройте себе передышку. Ближе к четвергу вам захочется все бросить, но звезды советуют не спешить. К субботе все разрешится.

Гороскоп на неделю — Скорпион

Вы сильно поддаетесь воздействию негатива. Звезды рекомендуют не забывать о собственном удовольствии и периодически баловать себя. Старайтесь не создавать скандалов на ровном месте. В пятницу может возникнуть крупная ссора с любимым человеком. Но если вы перестанете фантазировать то, чего нет, конфликт быстро себя исчерпает.

Гороскоп на неделю — Стрелец

Везение — ваше второе имя, но не злоупотребляйте удачным стечением обстоятельств. Лучше сделайте упор на своем профессионализме и целеустремленности. Ближе к середине недели начальство попросит вас отчитаться за проделанную работу. Не увиливайте. На выходных одиноких представителей знака ждет приятное знакомство.

Гороскоп на неделю — Козерог

Первая половина недели пройдет очень напряженно. Избегайте риска и необдуманных поступков. Резкие действия с вашей стороны могут привести к последствиям, которые придется долго расхлебывать. Будьте аккуратнее. Обратите внимание на свое здоровье. В пятницу может ухудшиться самочувствие. Выходные проведите дома в полном покое. От шумных тусовок пока лучше отказаться.

Гороскоп на неделю — Водолей

Пора задуматься о том, что нужно сделать, чтобы продвигаться в своей работе. Возможно, кто-то решит получить новое образование или испытать себя в другой профессии. Но сначала стоит все взвесить и подумать. В любом случае вы можете рассчитывать на поддержку близких. Звезды советуют пока не рассказывать о своих планах.

Гороскоп на неделю — Рыбы

Вы почувствуете себя полезным для окружающих и для себя. Хотите решить накопившиеся проблемы, тогда ноябрь — самое подходящее время. Вы постараетесь все сделать быстро и качественно. Однако в среду на вашем пороге может оказаться неприятель из прошлого, который попытается испортить вам планы. Помните, вы уже не тот слабый человек, которым были раньше. Постарайтесь дать отпор. У вас получится.

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