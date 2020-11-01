Гороскоп на 2 ноября 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Что предстоит каждому знаку зодиака? Кому стоит заняться бытовыми вопросами, а кто может встретить интересного человека? Читайте гороскоп на 2 ноября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Непростой день. Возможны сложные непредсказуемые ситуации. Однако, если вы не будете откладывать решение вопросов на потом, все разрешится очень быстро.

Телец

Прекрасный день для совершения выгодных покупок или инвестиций. В конце дня вы можете почувствовать легкую усталость, но оно того стоило.

Близнецы

День посвятите своей второй половинке. Побалуйте ее небольшим сюрпризом. Вам воздастся.

Рак

Вы можете почувствовать потребность в отдыхе, хотя вряд ли вам удастся расслабиться. Проблемы на работе полностью вас поглотили.

Лев

Вас ждет прекрасный день. Ждите сюрприз от любимого человека. Вечер проведите в кругу семьи.

Дева

Вам стоит отказаться от любых командировок, так как они окажутся неудачными. Посвятите день творчеству и домашним хлопотам.

Больше по теме: График магнитных бурь на ноябрь 2020

Весы

Опасный день. Вы можете попасть в серьезные неприятности, если не научитесь держать язык за зубами. Семь раз подумайте, прежде чем что-то сказать.

Скорпион

Благоприятный день для домашних хлопот, приема гостей и приятного времяпрепровождения. Вам давно нужно встретиться с друзьями.

Стрелец

Вам нужен отдых и умиротворение. Посвятите день детям или близким людям. Вечер проведите в тишине.

Козерог

Перемены, которые произойдут в вашей жизни, могут быть как положительными, так и отрицательными. Все зависит от вашего настроя.

Водолей

Спокойный день, который не предвещает никаких ярких событий. Посвятите его домашним хлопотам или чтению интересной книги.

Рыбы

День получения информации, общения, обретения свободы. Сегодня у Рыб возможно начало новых перспективных романтических отношений или приятное продолжение старых.

Читайте нас также в Viber и Telegram.