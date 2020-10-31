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Григорий и Кристина Решетники: У нас будет мальчик

31.10.2020

Состоялась премьера ток-шоу «Как выйти замуж», ведущим которого стал Григорий Решетник. В студии поговорили о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, участниках проекта «Холостячка», а также о громкой премьере романтического реалити, что заставила всю страну выбрать любовь! Но не менее важным событием стала новость от семьи Решетников. Больше — в материале.

В 1 выпуске ток-шоу «Как выйти замуж» невероятно приятной новостью для зрителей стало признание от семьи Кристины и Григория Решетников. Супруги открыли тайну, кого же они ожидают совсем скоро! Семья уже воспитывает двух очаровательных мальчиков, а вскоре ряды пополнит третий!

Гостем программы «Как выйти замуж» стал Холостяк 6-го сезона, а также тренер проекта «Зважені та щасливі» — Иракли Макацария. Мужчина поздравил супругов и будущих многодетных родителей. А в качестве подарка вручил украшения собственного производства Makatsaria jewelry.

Редакция сайта STB.UA поздравляет семью Решетников с замечательной новостью и желает семейного счастья и здоровья всем трем деткам!

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