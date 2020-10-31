Гороскоп на 1 ноября 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Что предстоит каждому знаку зодиака? Кому стоит перенять опыт коллег, а кто должен следить за своими разговорами? Читайте гороскоп на 1 ноября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овнам лучше заняться налаживанием деловых контактов. Есть высокая вероятность произвести хорошее впечатление на влиятельного человека.

Телец

Звезды советуют чаще смотреть по сторонам и не стесняться перенимать опыт окружающих. Вы не можете знать всего. Помните: учиться никогда не поздно.

Близнецы

На вашем пороге могут появиться люди, которых вы не видели несколько лет. Не стоит сразу принимать их с распростертыми объятиями. Вы не знаете, что у них на уме. Будьте внимательными.

Рак

УРаков может появиться дикое желание свернуть горы и достичь тех целей, о которых вы ранее только мечтали. Для этого вы мобилизуете все свои силы.

Лев

Очень удачный день. У вас появится прекрасная возможность продемонстрировать всему миру свою уникальность и гениальность. Только не зазнавайтесь.

Дева

Ваш день будет расписан практически по минутах. На вас навалятся сразу и бытовые, и рабочие проблемы. В попытке успеть все главное ― не потерять свое здоровье. Вечер проведите в тишине.

Больше по теме: Лунный календарь стрижек на 2020 год от Ярославы Федоровой

Весы

Вы слишком зациклились на себе. Это немного раздражает ваших коллег. Научитесь замечать не только собственные успехи, иначе конфликтов не избежать.

Скорпион

День стоит посвятить размышлениям и исправлению собственных ошибок. Отпустите все обиды. Это позволит вам двигаться дальше.

Стрелец

Возможны небольше финансовые неурядицы. Чтобы решить текущие проблемы и не остаться у разбитого корыта, составьте четкий план преодоления неприятностей.

Козерог

Коллеги будут стараться спровоцировать вас на конфликт. Не обращайте внимания на коллег, которые всегда завидовали вашим успехам.

Водолей

Водолеям можно провести этот день, заметно сбавив жизненный темп. Вы и так крутитесь как белка в колесе. Пришло время отдыха. Наслаждайтесь.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам быть осторожными в высказываниях. Есть риск, что случайная фраза оскорбит человека, от которого зависит ваш личный успех.

Читайте нас также в Viber и Telegram.