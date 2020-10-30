Топ самых длинных криминальных сериалов в истории телевидения

Любите ли вы криминальные сериалы так, как любим их мы? Запутанный сюжет, незаурядные герои и яркие сцены расследований… Ранее мы уже писали о детективных сериалах, премьеры которых состоялись в 2020 году. А сегодня хотим рассказать о самых длинных криминальных сериалах за всю историю телевидения. Поверьте, нам есть чем вас удивить. Все детали — в материале.

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«Кости»

В центре сюжета — антрополог Темперанс Бреннан, которая получает информацию… по останкам людей. Она работает на правоохранительные органы, в частности, сотрудничает с ФБР. Женщина помогает найти улики там, где их, казалось бы, совсем нет. Это необычный сериал, который объединяет в себе антропологию и судебную медицину. К слову, картина пришлась по вкусу многим, ведь поклонников у нее было более чем достаточно.

«Мыслить как преступник»

Этот сериал повествует о специальной группе высококвалифицированных психологов, которые с помощью поведенческого анализа помогают агентам ФБР в поимке преступников, совершивших особо тяжкие преступления. Проект будет интересен не только тем, кто любит яркие сцены, но и тем, кто интересуется психологией.

«Полиция Нью-Йорка»

Если вы ищете сериал, который расскажет вам, как на самом деле работает полиция Нью-Йорка, то эта картина — для вас. В центре сюжета — работа вымышленного 15-го участка полиции Манхэттена. Главные герои — опытный, но занудный и несдержанный полицейский Энди Сиповиц и его осмотрительный и чуткий молодой напарник Джон Келли. Прекрасный сериал для тех, кто хочет приятно провести время и посмотреть что-то, что может пощекотать нервы.

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«Отдел 5-0»

Алоха! Что вы знаете о Гавайях? На этих райскиєх островах не только завораживающей красоты море и вулканы. В этом месте, конечно же, есть преступления. Да еще какие! Ну, как же тут обойтись без опытных полицейских, которые занимаются расследованием и поимкой злодеев.

«Морская полиция»

Сериал повествует о деятельности спецагентов вымышленной команды, которые занимаются расследованием преступлений, совершенных в отношении американских моряков либо американскими моряками. Незаурядный сюжет, яркие герои и непредсказуемая развязка. Отчасти сериал снимали в стиле агента 007.

«C.S.I. Место преступления»

Этот сериал рассказывает о деятельности вымышленной организации, которая занимается расследованием самых резонансных преступлений. Вот только в добавок к оперативникам в сериале раскрыты сюжетные линии специалистов, которые с помощью новейших технологий и оборудования помогают разыскивать преступников.

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«Слід»

Сериал украинского производства «Слід» — это адаптация известного формата израильской компании TeleAlliance Israel. Проект повествует о деятельности Особого Следственного Агентства (О.С.А.) ― специально созданной структуры в составе главного управления полиции. Организация занимается расследованием резонансных, особо сложных преступлений, имеет самое современное оборудование и лучшие в стране экспертно-криминалистическую и судебно-медицинскую лаборатории. В О.С.А. работают высокопрофессиональные оперативники и эксперты, у которых не остается нераскрытых преступлений. Премьера сериала состоится уже этой осенью на телеканале СТБ! На сегодняшний день отснято более 70-ти эпизодов. Так что проект имеет все шансы стать одним из самых длинных криминальных сериалов не только в нашей стране, но и за рубежом.

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Смотреть онлайн сериал След — 2 серия от 11 сентября 2020

«Закон и порядок»

Пожалуй, один из самых известных криминальных сериалов. Он рассказывает о том, как на самом деле работает полиция и кабинет прокурора. 20 сезонов, в которых подробно показано, как происходят расследования и судебные дела самых разнообразных преступлений.

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