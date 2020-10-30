Уже сегодня, 30 октября, на телеканале СТБ состоится премьера всеми любимого ток-шоу «Как выйти замуж». Ведущим стал незаменимый Григорий Решетник! Каждую пятницу после романтического реалити «Холостячка» не пропустите программу, которая затронет самые актуальные темы взаимоотношений мужчин и женщин. А также в студии эксперты помогут разобрать все свидания мужчин с Ксенией Мишиной, их правильные и не совсем поступки. Больше — в выпуске «Как выйти замуж»!

Существует два типа мужчин: одни готовы на все ради возлюбленной, а другие находятся в режиме ожидания и предложений со стороны девушки. Какой типаж нравится женщинам больше? И есть ли верная формула успеха, которая способна помочь выстроить самые крепкие отношения? На все эти вопросы будут искать ответы в студии программы «Как выйти замуж»!

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Гостями станут участники проекта «Холостячка», а также главная героиня — талантливая актриса театра и кино Ксения Мишина. Тема первого выпуска ― инициативность в отношениях. Приглашенным экспертом будет Холостяк 6 сезона и тренер «Зважених та щасливих» Иракли Макацария. Больше внекадровых историй, секретов и советов зритель получит именно в эту пятницу, сразу после просмотра реалити «Холостячка».

Это нельзя пропустить! Включайте телеканал СТБ в 23:50 и смотрите программу «Как выйти замуж» во главе с Григорием Решетником!

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