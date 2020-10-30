С приходом осени сразу хочется преобразиться и переодеться из воздушных платьев в уютный, комфортный и стильный образ. Элементом, который всегда подчеркнет женственность, утонченность и все ваши достоинства, является юбка. Дело остается за малым: подобрать длину, фасон и материал. Какие юбки будут в тренде в осеннем сезоне 2020 — читайте в нашем материале.

Каждый год мода диктует новые правила. Однако некоторые элементы остаются неизменными. Как ни крути, кожа не покидает модные показы, а ведущие дизайнеры выбирают вновь и вновь этот материал для изделий. Осенью 2020 года можно смело выбирать кожаную юбку и выглядеть стильно. Главное ― верно подобрать фасон и длину. Как и прежде, миди пользуется спросом. И не только потому, что так можно припрятать свои недостатки. Забудьте, их у вас нет!

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Если вы правильно подобрали юбку, а к ней обувь, верх и хорошее настроение, то ваш шарм озарит городские улицы. Стеганые изделия врываются в мир моды и требуют вашего внимания. Отойдите от банальных стеганых курток. Выбирайте юбки прямого кроя до колена или миди и смело обыграйте их ботфортами. В холодную пору года это самый беспроигрышный и стильный вариант.

Позабыли о костюмном и офисном стиле? Не удивительно. Но мода громко об этом напоминает: юбка-карандаш или юбка в складку — это тренд осени 2020. Ваши союзники для классических образов, которые могут стать как нарядными, так и строгими для деловых встреч.

Помимо костюмных тканей, обратите свое внимание и на трикотаж. Безусловно, это самый уютный и комфортный выбор для осени. Но и не менее требовательный. Следите за ноской, чтобы не возникало затяжек и катышков. Ведь при малейших дефектах образ выглядит в разы дешевле.

И на десерт оставляем самый интригующий и в то же время привлекательный фасон. Юбка с разрезом никогда не выглядит вульгарно, а лишь служит ассистентом, который подчеркнет все ваши достоинства. Для самых смелых некоторые дизайнеры постарались и сделали разрезы почти до самого бедра.

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