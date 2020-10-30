Переходной возраст — один из самых сложных периодов в жизни человека. И, порой, его пережить очень сложно. Так, участница одного из выпусков психологического реалити «Супермама» диджей Мадонна рассказала, что ее старший сын Илья очень сложно переживал период пубертата: он сбегал из дома, угонял машины и курил травку. Как помочь ребенку пережить период полового созревания и не потерять связь с ним? Об этом рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Переходный возраст ‒ один из самых сложных периодов в жизни человека. Это время перемен и бунтов. Часто подростки пытаются выделиться или привлечь к себе внимание родителей любыми доступными способами. Так, старший сын диджея Мадонны Илья в подростковом возрасте взбунтовался. Он сбегал из дома, угонял машины, курил травку.

«Хулиганство в подростковом возрасте чаще всего имеет две причины: детей либо сильно опекают и это протест против излишнего контроля, или же, наоборот, это происходит, если дети чувствуют себя брошенными и никому не нужными. Таким образом они пытаются привлечь к себе внимание. В случае с Ильей сработал второй вариант, ведь Наталья оставила его жить с няней с 3 до 10 лет. А сама в это время зарабатывала деньги», ‒ прокомментировал ситуацию эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

Когда Наталья узнала, что ее сын употребляет наркотики, она сделала все возможное, чтобы спасти его. Единственное правильное решение ‒ отправить его в реабилитационный центр. И это помогло. После лечения Илью будто подменили. Сейчас у него очень хорошие отношения с мамой. Он считает ее другом и самым близким человеком.

«Наталья очень мудро повела себя в такой ситуации. Она не устраивала скандалов и не читала нотаций, а отнеслась к проблеме сына, как к болезни, и отправила его на лечение. Если посмотреть на общение Натальи с ее старшим сыном, можно сказать, что они достойно преодолели этот кризис и построили крепкие полноценные отношения».

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