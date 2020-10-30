Гороскоп на 31 октября 2020 года поможет определиться с правильным решением. Кто должен обратить внимание на свое питание, а кому стоит позаботиться не только о себе? Читайте гороскоп на 31 октября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Прекрасный день, чтобы завершить ранее начатые дела. Вам с легкостью удастся решить даже самые сложные вопросы.

Телец

Хороший день для генеральной уборки, ремонта и решения бытовых вопросов. Однако от приобретения техники лучше отказаться.

Близнецы

Лучшего дня для переговоров и заключения важных договоров не найти. Вам с легкостью удастся склонить на свою сторону самого яростного противника.

Рак

День лучше всего посвятить повышению квалификации или смене профессии. Не бойтесь рисковать. Удача на вашей стороне.

Лев

Стоит обратить особое внимание на те продукты, которые вы употребляете в пищу. Есть риск отравления. Отдайте предпочтение правильному питанию.

Дева

Девам стоит отказаться от активных действий. Проведите день в тишине и спокойствии. Откажитесь от алкоголя.

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Весы

Могут возникнуть небольшие проблемы с любимым человеком. Чтобы размолвка не переросла в серьезную ссору, постарайтесь больше прислушиваться к партнеру.

Скорпион

Лучше посвятите день семье. Вы много работаете, но за деньги счастье не купишь. Иногда живое общение намного дороже любого подарка.

Стрелец

Вам может показаться, что ваши отношения с любимым человеком себя давно изжили. Однако при желании и фантазии чувства можно вернуть.

Козерог

Вам может показаться, что весь мир настроен категорически против вас. Однако это не так. Остановитесь и подумайте, где вы совершаете ошибки. Исправьте их, и все наладиться.

Водолей

Вам может показаться, что любимый человек к вам охладел. Но подумайте, достаточно ли вы ему уделяете внимания? Может, проблема в вас?

Рыбы

Возможно, вам покажется, что весь мир настроен против вас. Однако это происходит из-за вашего эгоизма. Научитесь думать не только о себе.

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