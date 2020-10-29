Лунный календарь удачных дней на ноябрь 2020 года
Последний месяц осени обещает быть весьма благоприятным. Однако для того, чтобы не испортить свои начинания, нужно знать, когда стоит отложить дела на потом. Ведь в зависимости от месячного цикла и лунной фазы может меняться самочувствие человека и даже состояние его здоровья. Поэтому рекомендуем ознакомиться с лунным календарем на ноябрь 2020 года. Он поможет удачно спланировать дела. В лунном календаре указаны благоприятные и неблагоприятные дни месяца. Читайте в материале лунный календарь удачных дней на ноябрь 2020 года.
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Удачные дни в ноябре 2020 года
В последнем месяце осени удачных дней будет гораздо больше, чем неудачных. Именно в эти дни можно смело ставит перед собой самые сложные задачи и принимать важные решения.
Наиболее благоприятными датами в ноябре являются 2, 10, 12, 16 и 21 число, также удачные 1, 3―5, 7, 11, 13, 17, 19 ноября. На это время можно планировать поездки, заключение важных договоров, покупку недвижимости и реализацию сложных задач. Влияние Луны на организм будет минимальным, так что любому человеку будет под силу абсолютно все.
Неблагоприятные дни в ноябре 2020 года
Неудачных дней в ноябре 2020 года мало. 4 и 30 числа достаточно сложные. В это время лучше отказаться от любой работы и отдать предпочтение отдыху и медитации. А вот 6, 8, 15, 22 и 30 ― критические дни ноября. В этот период нужно минимизировать любую работу и обратить особое внимание на здоровье.