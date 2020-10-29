Последний месяц осени обещает быть весьма благоприятным. Однако для того, чтобы не испортить свои начинания, нужно знать, когда стоит отложить дела на потом. Ведь в зависимости от месячного цикла и лунной фазы может меняться самочувствие человека и даже состояние его здоровья. Поэтому рекомендуем ознакомиться с лунным календарем на ноябрь 2020 года. Он поможет удачно спланировать дела. В лунном календаре указаны благоприятные и неблагоприятные дни месяца. Читайте в материале лунный календарь удачных дней на ноябрь 2020 года.

Больше по теме: График магнитных бурь на ноябрь 2020

Удачные дни в ноябре 2020 года

В последнем месяце осени удачных дней будет гораздо больше, чем неудачных. Именно в эти дни можно смело ставит перед собой самые сложные задачи и принимать важные решения.

Наиболее благоприятными датами в ноябре являются 2, 10, 12, 16 и 21 число, также удачные 1, 3―5, 7, 11, 13, 17, 19 ноября. На это время можно планировать поездки, заключение важных договоров, покупку недвижимости и реализацию сложных задач. Влияние Луны на организм будет минимальным, так что любому человеку будет под силу абсолютно все.

Неблагоприятные дни в ноябре 2020 года

Неудачных дней в ноябре 2020 года мало. 4 и 30 числа достаточно сложные. В это время лучше отказаться от любой работы и отдать предпочтение отдыху и медитации. А вот 6, 8, 15, 22 и 30 ― критические дни ноября. В этот период нужно минимизировать любую работу и обратить особое внимание на здоровье.

Читайте нас также в Viber и Telegram.