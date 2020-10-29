Гороскоп на 30 октября 2020 года
Гороскоп на 30 октября 2020 года поможет определиться с правильным решением. Кто должен вкладывать деньги в образование, а кому стоит быть более сдержанным? Читайте гороскоп на 30 октября 2020 года от экстрасенсов СТБ.
Овен
Вы очень много работали и заслужили отдых. Позвольте себе немного расслабиться. Поверьте, мир не рухнет, если вы не будете все контролировать.
Телец
Иногда вы бываете слишком прямолинейны. Вы часто делаете замечания окружающим, однако критику в свой адрес воспринимаете очень плохо. А зря!
Близнецы
Обратите внимание на свое питание. Вам стоит отказаться от чрезмерного употребления сладкого. Также звезды советуют заняться спортом и привести свое тело в порядок.
Рак
В попытке сэкономить вы можете разругаться с близкими людьми. Вы слишком самоуверенны и совсем не хотите меняться в лучшую сторону. Это отталкивает от вас хороших людей.
Лев
Оптимизм и бодрость духа не позволяют вам раскисать в самых сложных ситуациях, а чувство юмора всегда поднимет настроение даже самому угрюмому собеседнику. Это ваша сильная сторона.
Дева
Девам стоит задуматься о будущем. Жить одним днем нельзя. Пришло время строить планы и становиться более ответственным.
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Весы
Иногда вы бываете слишком обидчивы. Эта черта характера мешает вам завести близких друзей. Звезды советуют расслабиться и не воспринимать все всерьез.
Скорпион
В попытке стать лучшим вы часто играете нечестно. Звезды предупреждают: обман может раскрыться, и тогда наказания вам не избежать.
Стрелец
Звезды советуют инвестировать в обучение. Новые знания помогут достичь успеха в любом деле и выведут вас на новый уровень.
Козерог
В этот день удача будет на вашей стороне. Любое дело, за которое вы возьметесь, обернется исключительно в вашу пользу.
Водолей
Пришло время пожинать плоды вашей работы. Что ж, именно сегодня вы поймете, правильно ли жили все это время.
Рыбы
В попытке удержать любимого человека рядом главное ― не потерять собственное достоинство и самоуважение. Любовь должна окрылять, а не тянуть вниз.