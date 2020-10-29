Гороскоп на 30 октября 2020 года поможет определиться с правильным решением. Кто должен вкладывать деньги в образование, а кому стоит быть более сдержанным? Читайте гороскоп на 30 октября 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вы очень много работали и заслужили отдых. Позвольте себе немного расслабиться. Поверьте, мир не рухнет, если вы не будете все контролировать.

Телец

Иногда вы бываете слишком прямолинейны. Вы часто делаете замечания окружающим, однако критику в свой адрес воспринимаете очень плохо. А зря!

Близнецы

Обратите внимание на свое питание. Вам стоит отказаться от чрезмерного употребления сладкого. Также звезды советуют заняться спортом и привести свое тело в порядок.

Рак

В попытке сэкономить вы можете разругаться с близкими людьми. Вы слишком самоуверенны и совсем не хотите меняться в лучшую сторону. Это отталкивает от вас хороших людей.

Лев

Оптимизм и бодрость духа не позволяют вам раскисать в самых сложных ситуациях, а чувство юмора всегда поднимет настроение даже самому угрюмому собеседнику. Это ваша сильная сторона.

Дева

Девам стоит задуматься о будущем. Жить одним днем нельзя. Пришло время строить планы и становиться более ответственным.

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Весы

Иногда вы бываете слишком обидчивы. Эта черта характера мешает вам завести близких друзей. Звезды советуют расслабиться и не воспринимать все всерьез.

Скорпион

В попытке стать лучшим вы часто играете нечестно. Звезды предупреждают: обман может раскрыться, и тогда наказания вам не избежать.

Стрелец

Звезды советуют инвестировать в обучение. Новые знания помогут достичь успеха в любом деле и выведут вас на новый уровень.

Козерог

В этот день удача будет на вашей стороне. Любое дело, за которое вы возьметесь, обернется исключительно в вашу пользу.

Водолей

Пришло время пожинать плоды вашей работы. Что ж, именно сегодня вы поймете, правильно ли жили все это время.

Рыбы

В попытке удержать любимого человека рядом главное ― не потерять собственное достоинство и самоуважение. Любовь должна окрылять, а не тянуть вниз.

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