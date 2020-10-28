Ролик, посвященный женской солидарности и поддержке, от ювелирного бренда Guzema Fine Jewelry и проекта «Я зможу!»

27 октября ювелирный бренд Guzema Fine Jewelry и проект «Я зможу!» фонда Елены Пинчук представили видеоролик, посвященный женской солидарности и поддержке. Две сестры ― Маша и Даша ― похожие, как две капли воды, но в то же время такие разные, всегда рядом в самые счастливые и трудные времена. Они есть друг у друга, а у вас, у всех женщин, есть места, где вас поддержат и вы сможете сделать все! Женская сила в взаимоподдержке. Золотые ладошки Inspirement Chain, созданные в коллаборации с менторским проектом «Я зможу!» от Фонда Елены Пинчук, — символ такой взаимной помощи!

В конце 2019 ювелирный бренд Guzema Fine Jewelry совместно с проектом «Я зможу!» фонда Елены Пинчук запустили коллекцию колье Inspirement Chain. Эта кампания направлена ​​на усиление женской роли в обществе, взаимность и сестринство. Все собранные от продажи колье средства пойдут на развитие и поддержку проектов, созданных женщинами.

На сегодня уже собрано 200 000 грн, и они являются частью общей суммы грантов для развития различных компаний: химчистка обуви Shoes Banditos, украинский хаб «Независимые» в Одессе, Zerno Fashion, кафе «Татараш» в городе Дрогобыч. И это только начало благотворительного проекта. Ведь помогать можно искренне и красиво в колье Inspirement Chain.

Дополнительная информация

Проект «Я зможу!», основанный в 2017 году Фондом Елены Пинчук и Фондом «Кока-Колы», направлен на усиление роли женщин в обществе. Его главная цель — доказать, что женщина в Украине может стать успешной в любой сфере. К проекту присоединились успешные и известные женщины, истории которых вдохновляют, становятся примером для девушек и побуждают к поиску новых возможностей.

Фонд Елены Пинчук

Фонд учредила Елена Пинчук в сентябре 2003 года. В декабре 2017 года было объявлено, что кроме борьбы со СПИДом организация вместе с Фондом «Кока-Колы» также будет заниматься поддержкой женщин и девушек, но противодействие эпидемии ВИЧ / СПИДа останется одной из приоритетных тем в работе фонда. Основными направлениями его деятельности сегодня являются: борьба со СПИДом и здоровый образ жизни; менторские и образовательные проекты, направленные на молодых девушек и женщин; привлечение в Украину лучшего международного опыта в гуманитарной сфере.

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