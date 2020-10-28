Первый полет на вертолете Ольги Гришиной и сериальная «беременность» Екатерины Вайвалы: интересные факты о мелодраме «Любовница в наследство»

Сегодня, 28 октября, в 20:15 зрители телеканала СТБ увидят премьеру четырехсерийной мелодрамы «Любовница в наследство» производства кинокомпании Star Media. Интересные факты и закадровые подробности со съемок – читайте в материале.

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В сериале соседствуют юмор и серьезные темы. Именно этот фактор и зацепил актера Артемия Егорова, которому досталась негативная роль в мелодраме – Кирилла, свободного брата погибшего бизнесмена. Интересно, что исполнительнице главной роли – актрисе Ольге Гришиной – выпала возможность впервые в жизни полетать на вертолете! «Довелось пережить много новых моментов и нереальных сцен. Больше всего меня впечатлил полет моей героини на вертолете», – прокомментировала Ольга. А вот актриса Екатерина Вайвала впервые сыграла беременность в сериале – ее героиня «подцепила» столичного бизнесмена в надежде на успешное и выгодное замужество. «Карина находится в интересном положении, но наличие уже внушительного животика не мешает ей уверенно двигаться к намеченным целям», – рассказала Вайвала. Актеру Артему Позняку досталась роль, как сам он ее называет, «мужчины-подарка». «На первый взгляд, он производит впечатление жестокого и алчного персонажа, но на самом деле оказывается солидным бизнесменом с достойной репутацией. Я его называю «мужик-подарок». О таком, думаю, мечтают многие женщины», – отметил актер. Во время одной из волнительных сцен – предложения руки и сердца – произошел забавный случай. У актера Артемия Егорова начала терпнуть нога, когда он стоял на одном колене. Актеры сериала отмечают, что посмотреть мелодраму нужно по множеству причин: отличный сценарий, команда и актерский состав. Зрителей ждут много неожиданных сюжетных поворотов и сюрпризов. А самое главное – жизненная история, которая будет близка каждому.

Отметим, сюжет разворачивается вокруг Татьяны (роль исполняет Ольга Гришина). Последние пятнадцать лет она жила в уверенности, что все радости в ее жизни навсегда: любимый муж-бизнесмен, достаток, размеренный быт и неспешное течение будней. Но одним вечером ей сообщили, что ее муж Олег (роль исполняет Сергей Комаровский) погиб, упав с крыши офисного здания. После этой потери у Татьяны открываются глаза на многие вещи. Оказывается, мебельный бизнес супруга не такой уж и успешный, их дом заложен, и его хочет забрать инвестор за долги. Но самое ужасное – у Олега, как бы это фантастически ни звучало, есть вторая жена, причем она в положении и претендует на наследство «своего» благоверного. По закону жанра, здесь и начинает происходить самое интересное…

Смотрите сериал «Любовница в наследство» сегодня, 28 октября, в 20:15 на телеканале СТБ.

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